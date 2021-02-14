Город в сердечках и ажиотаж в цветочных лавках: смотрим, как Челябинск отметил День влюбленных

В хорошую погоду улицы Челябинска заполнили влюбленные. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске отметили День влюбленных фотозонами в парках, флешмобом и вручением валентинок. А мы зашли в обычные городские дворы, и даже там увидели атмосферу любви и праздника.

В цветочных магазинах ажиотаж. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Заказов полно. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Свежие цветы будут долго радовать любимых. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Прекрасный повод для подарков. Фото: Кирилл САДЫКОВ

К 14 февраля цветочники закупились по полной. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Влюбленные парочки выбрались на прогулки. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня можно не бояться проявления чувств. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Весь Челябинск сегодня в сердечках. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинцы делятся сюрпризами в Инстаграме. Скрин: instagram.com/stories/yuliya_nilova_vasilyeva

Скрин: instagram.com/stories/tarasov_da_gkb1

А на телебашне в Челябинске зажглись сердечки.

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