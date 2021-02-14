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Город в сердечках и ажиотаж в цветочных лавках: смотрим, как Челябинск отметил День влюбленных

Мы заглянули во дворы и соцсети
Авторы (2):
Сергей ГРУШАКОВ
Алена МЫЗГИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)
В хорошую погоду улицы Челябинска заполнили влюбленные.

В хорошую погоду улицы Челябинска заполнили влюбленные.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске отметили День влюбленных фотозонами в парках, флешмобом и вручением валентинок. А мы зашли в обычные городские дворы, и даже там увидели атмосферу любви и праздника.

В цветочных магазинах ажиотаж.

В цветочных магазинах ажиотаж.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Заказов полно.

Заказов полно.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Свежие цветы будут долго радовать любимых.

Свежие цветы будут долго радовать любимых.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Прекрасный повод для подарков.

Прекрасный повод для подарков.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

К 14 февраля цветочники закупились по полной.

К 14 февраля цветочники закупились по полной.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Влюбленные парочки выбрались на прогулки.

Влюбленные парочки выбрались на прогулки.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня можно не бояться проявления чувств.

Сегодня можно не бояться проявления чувств.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Весь Челябинск сегодня в сердечках.

Весь Челябинск сегодня в сердечках.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинцы делятся сюрпризами в Инстаграме. Скрин: instagram.com/stories/yuliya_nilova_vasilyeva

Челябинцы делятся сюрпризами в Инстаграме. Скрин: instagram.com/stories/yuliya_nilova_vasilyeva

Скрин: instagram.com/stories/tarasov_da_gkb1

Скрин: instagram.com/stories/tarasov_da_gkb1

А на телебашне в Челябинске зажглись сердечки.

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