Город в сердечках и ажиотаж в цветочных лавках: смотрим, как Челябинск отметил День влюбленных

В хорошую погоду улицы Челябинска заполнили влюбленные.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске отметили День влюбленных фотозонами в парках, флешмобом и вручением валентинок. А мы зашли в обычные городские дворы, и даже там увидели атмосферу любви и праздника.
В цветочных магазинах ажиотаж.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Заказов полно.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Свежие цветы будут долго радовать любимых.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Прекрасный повод для подарков.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
К 14 февраля цветочники закупились по полной.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Влюбленные парочки выбрались на прогулки.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Сегодня можно не бояться проявления чувств.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Весь Челябинск сегодня в сердечках.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Челябинцы делятся сюрпризами в Инстаграме. Скрин: instagram.com/stories/yuliya_nilova_vasilyeva
Скрин: instagram.com/stories/tarasov_da_gkb1
А на телебашне в Челябинске зажглись сердечки.
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