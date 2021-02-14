День всех влюбленных в Челябинске: как провести праздник

В День всех влюбленных главное- отлично провести время. Фото: Культура174.ru, Валерий Звонарев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В День всех влюбленных для челябинцев организовали несколько мероприятий. Где признаться в любви, покататься бесплатно на коньках и выиграть сертификат в ресторан. Управление культуры Челябинска опубликовало афишу на 14 февраля.

Покататься на коньках

Сегодня в Челябинске тепло, поэтому отлично провести время можно на катке. На катках в Городском саду им. А.С. Пушкина и парке им. Терешковой действует акция 1+1 — при покупке первого билета на каток, второй при предъявлении студенческого идет в подарок. А в ЦПКиО им. Гагарина вход для студентов вообще бесплатный.

Признаться в любви

На Кировке будет работать открытый микрофон Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ЦПКиО им. Гагарина рядом с ротодонтой можно оставить признание в любви на арт-объекте «Я люблю Че». Здесь же будет работать фотозона. А вот на Кировке сегодня можно во всеуслышание заявить о своих чувствах — с 17:00 до 20:00 будет работать открытый микрофон.

Сходить в кино

В кинотеатрах «Знамя» и «Импульс» разыграют пять сертификатов на три тысячи рублей в рестораны «Мегаполис», «Белочка» и «Асаби». В кинотеатре «Знамя» при предъявлении студенческого билета — скидка на сеансы 30% на первый билет, а второй билет — в подарок. 20%-ю скидку студенты могут получить на спектакли в театре песочной живописи и теней «Скарабей».

В кинотеатрах можно выиграть сертификаты в ресторан. Фото: Культура174.ru

Поделиться счастьем

В Челябинске запустили романтичный флешмоб в соцсетях. Организаторы предлагают выкладывать фотографии и ролики с любимыми, пометив публикацию хэштегом #ЛюбовьвЧелябинске. Сегодня же на челябинской телебашне включат праздничную подсветку в честь Дня святого Валентина.

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