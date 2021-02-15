В Челябинске на месте заброшенного пустыря напротив ледовой арены «Трактор» в границах Братьев Кашириных и Салавата Юлаева появится multi-use пространство площадью 57 523 квадратных метров. По задумке архитекторов, в одном месте можно будет сходить в аквапарк, отдохнуть в гостинице, прогуляться по магазинам, перекусить и погулять по внутренним пешеходным улочкам с амфитеатром и арт-объектами. Сегодня проект презентовали журналистами.Кто будет строить и когдаСтроительством объекта под рабочим названием «29 микрорайон» займется ГК «Весна», которая занималась застройкой на улице Тернопольской. Инвестором выступает бизнесмен Олег Колесников. Как он сообщил журналистам, уже в марте начнется строительство аквапарка, в августе — остальных объектов. Объекты планируют сдать через 2-2,5 года.— В свое время на этом месте бизнесмен Евгений Рогоза планировал построить торговый комплекс площадью 70 кв. метров. Работы были заморожены, участок много раз переходил из рук в руки. Весной прошлого года было получено разрешение на строительство аквапарка с торговым комплексом, но работы не начались из-за пандемии, — сообщил Олег Колесников. — За это время произошло переосмысление подходов к проекту.По его словам, люди стали меньше ходить в кино и в магазины, на первый план вышло открытое пространство. Поэтому основной упор в проекте сделан на аквапарк и несколько пешеходных улиц, которые в совокупности, как уточнил Колесников, длиннее Кировки.— Проект станет визитной карточкой Челябинской области, — уверен Олег Колесников.С ним согласен и главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.— Важно, что объект имеет синергию функций: работать, учиться, проводить время. Якорный объект — это, конечно, аквапарк, который нужен городу, — говорит Павел Крутолапов. — Проект «сидит» на важной городской улице, обеспечен транспортной развязкой. Считаем его чуть ли не стратегическим.Аквапарк: 15 бассейнов и 17 аттракционовОсновой проекта стал аквапарк. Как рассказала представитель застройщика ГК «Весна» Ольга Труфакина, разработчики просмотрели подобные проекты по всей стране и собрали лучшее.Общая площадь аквапарка составит 25 тыс. кв. м., площадь аквазоны составит 13 тыс. кв. метров. Будет 15 бассейнов, 17 аттракционов для детей разных возрастов (водные горки, игровые зоны) и 13 бань и саун. Максимальная высота аттракционов — 15 метров. Будет и открытый бассейн.Из аквапарка можно будет сразу перейти в гостиницу и фитнес-центр.Помимо этого в Multi-use place запланированы фотостудии, мастерские, модельные агентства, театральные и танцевальные студии, языковые школы. Для детей организуют детский центр.Развлечения, еда, работаВ отличие от большинства проектов, на магазины в «29 микрорайоне» упор не делается. По оценке застройщика, в этой части города проживает около 300-350 тысяч человек. В якорных категориях на магазины отводится всего 16%: гипермаркет, супермаркет, бутики одежды, ателье, цветы, подарки, зоотовары и другие мелкие форматы.22% отводится на офисное пространство: open-space, переговорные комнаты, лекторий. Как рассказал разработчик концепции, архитектор студии «Аксио» Кирилл Кугаевский, проект в том числе реализует концепцию города «коротких связей» — то есть когда работа приближена к месту жизни и развлечений.Больше место отведено для гастропространства — бары, кафе, фудкорт и еще один фуд-маркет «Белый рынок».Вторая КировкаИзюминка нового проекта — прогулочные улицы вроде внутреннего дворика. При этом, как рассказала Ольга Труфакина, здания на них не будут превышать 1-2 этажа.— Улицы и переулки связывают все зоны участка так, что гость видит пространство, ограниченное фасадами, зеленью, малыми архитектурными формами. Улицы меняют ширину, — говорит представитель застройщика.На пешеходных улицах будут «магниты» — амфитеатр, инсталляции, малые архитектурные формы.— В России нет подобного. Здания будут как в современном стиле, так и в старинном, — уточнил Олег Колесников. — Сейчас над проектом работает много архитекторов.Автору концепции Кириллу Кугаевскому хотелось бы искусственно создать среду, похожую на улочки Средневековья.— Мы не пытаемся построить средневековый город, а берем основные принципы организации пространства. Архитектура будет на 90% современная нейтральная, — уточнил Кирилл Кугаевский. — Будет несколько ярких акцентных зданий. Это будут уникальные сооружение в историческом стиле. Например, мне бы как автору хотелось бы увидеть сооружения в стиле зданий на Ленина, в классическом греко-римском стиле, наподобие кинотеатра «Родина».Кроме того, в проекте предусмотрена большая площадь — 40 на 60 метров, где можно организовывать ярмарки, концерты, каток, а ее изюминкой станет гостиница, стилизованная под ратушу. По словам Кирилла Кугаевского, ее высота составит 5-7 этажей, возможно будет башня с часами.Эксперты говорят, что концепция, особенно то, что касается фасадов, будет дорабатываться.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru