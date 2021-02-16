Поехали! Челябинск получит 30 новых низкопольных трамваев

Для Челябинска купят 30 новых низкопольных трамваев УКВЗ. Фото: gubernator74.ru

Грядут перемены: в нынешнем году в Челябинске появится 30 новых трамваев — современных, комфортабельных. Событие для города эпохальное. Последний раз вагоны для миллионного города покупались во времена СССР, и все последующее время власти города чинили старые развалюшки и выдавали сие действие за модернизацию.

В апреле 2019 года назначенный исполняющим обязанности губернатора Алексей Текслер провел в трамвайном депо по ул. I Пятилетки в Челябинске совещание по развитию общественного транспорта большого города. Осмотрев вагоны-развалюхи, износ которых достигал 90%, глава области заявил: менять ситуацию нужно в комплексе. На разбитые пути новый вагон не поставить. Слова губернатора потом подтвердились, и не раз: трамваи, присланные на обкатку в Челябинск, спотыкались, ломались.

По решению губернатора в этом году будет отремонтировано 10 км путей.

Место вагоновожатого. Фото: gubernator74.ru

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Тогда же власти региона приступили к разработке программы модернизации сети общественного транспорта Челябинской области: за большую задачу отвечает теперь региональный миндортранс. К теме подошли с научной точки зрения: в конце прошлого года ЮУрГУ подготовил научно-исследовательский проект по созданию комфортной, безопасной современной системы общественного транспорта до 2030 г.

Немалая роль в вопросе отведена городскому электрическому транспорту. О старте масштабной программы реновации трамвайного парка и инфраструктуры в Челябинске губернатор заявил после осмотра и поездки на низкопольном вагоне модели 71-628 производства АО «Усть-Катавской вагоностроительный завод» (входит в ГК «Роскосмос»).

Трамвай, как вид общественного транспорта, комфортабелен и безопасен. Фото: gubernator74.ru

РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Губернатор Челябинской области договорился с руководством ГК «Роскосмос» о расширении сборочного производства на УКВЗ. В 2021 г. начнется строительство сборочного цеха. Запуск запланирован в 2022 г. Мощности предприятия в разы вырастут. Областные власти гарантируют предприятию поддержку.

Выбор поставщика комфортабельных вагонов для Челябинска в лице УКВЗ принципиален. Усть-Катав — это моногород, и масштабные заказы — залог стабильного развития предприятия. Программа реновации трамвайного парка в Челябинске продолжится: в течение трех-четырех лет только для областного центра планируется приобрести до 200 вагонов.

Перспектива развития УКВЗ отвечает поручению президента России о росте выпуска гражданской продукции на стратегических предприятиях.

Губернатор Алексей Текслер проехал в вагоне по Челябинску. Фото: gubernator74.ru

— Мы провели встречу с руководством УКВЗ, я обсудил совместные планы с руководителем ГК «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Чуть больше года назад, когда мы обсуждали планы развития УКВЗ, мы говорили о необходимости развития новых линеек трамвайных вагонов и для Челябинска, и для страны в целом. Дмитрий Олегович пообещал, что будет новый вагон, и обещание сдержал. Линейка вагонов УКВЗ будет расширяться, и мы это приветствуем.

УЗЛОВЫЕ ТОЧКИ

По мнению руководители аналитической группы «Интро-Н» Дмитрия Чудиновских, покупка 30 вагонов уже изменит облик Челябинска. Во всех городах мира трамвайное движение — это бренд и стиль, залог безопасности и знак заботы об экологии.

— Ремонт путей — вопрос давно назревший, и, конечно, в первую очередь будут отремонтированы узловые точки, где проходит максимальное количество маршрутов. Вместе с тем, власти региона ведут разговор о строительстве новых веток. Например, до микрорайона «Парковый-2» и в центре города, — говорит эксперт.

В миндортрансе Челябинской области подтверждают: в рамках транспортной реформы Челябинской агломерации планируется сделать упор на электротранспорт.

ЦИФРА

1,3 миллиарда рублей

будет направлено из областного бюджета на покупку для Челябинска в 2021 г. 30 низкопольных вагонов и ремонт 10 км трамвайных путей.

В 2021 г. город получит трамваи предыдущей серии. В 2022 г. область намерена купить вагоны модели 71-628.

Продолжится программа реновации трамвайного парка в Магнитогорске: в нынешнем году город получит 9 новых трамваев.