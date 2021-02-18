Светлана Уфимцева — уникальный сотрудник редакции «Комсомольской правды». Мы все с восхищением наблюдаем за силой воли этой прекрасной женщины, матери троих детей, хозяйки трех котов, кошки и собаки, женщины, которая за пять месяцев скинула 18 килограммов, оставшихся после родов. Как ей помог похудеть новый питомец и каково это ходить на тренировки семь дней в неделю — рассказываем в нашем материале.«Набирала три раза по 25 кг»: беременности и роды не проходят мимоСветлане 37 лет, полтора года назад она родила третьего ребенка — чудесного мальчика Вову. Все бы хорошо, но ей никак не давали покоя лишние килограммы. Все три беременности Светлана прилично набирала. При идеальном для нее весе в 59-60 кг, она поправлялась на 22, 25 и 30 килограммов с каждым малышом. А потом все сбрасывала. В сентябре 2019 года Света вышла из роддома в весе 83 кг и уже через два месяца начала тренироваться, чтобы снова постройнеть.— Я занималась и до беременности и во время, поэтому легко вернулась к тренировкам — два раза в неделю ходила за три остановки от дома на групповые занятия, — говорит Светлана. — К марту 2020 года я весила уже 75 кг, мышцы немного подтянулись. Но…потом мы ушли на карантин.«Вдруг мы все умрем, надо поесть китайской еды»: +5 кг за карантинПервые пару недель карантина Света старалась не падать духом, крутила дома обруч, пыталась питаться правильно.— Но к началу апреля меня понесло. Деньги, высвободившиеся от закрытого фитнеса, пошли на еду. Угнетало постоянное ощущение страха, нарастала нервозность от неопределенности. В такой обстановке мой мозг решил, что если мы все умрем, надо попробовать все, например, китайскую еду, — рассказывает Светлана. — Я чувствовала, что начинаю полнеть. К июлю я разъелась до 80 килограммов. Понимала, что надо делать что-то посерьезнее, чем просто прыгать с гантельками.В лету коронавирусные ограничения начали снимать, возобновляли работу фитнес-центры. И как-то раз девушка увидела рекламу тренажерного зала недалеко от дома — первое занятие бесплатное.«На тренировку я ходила в «беременных» штанах и футболке»— Ходить в зал было удобно — рядом с домом. И тренер мне показался довольно добрым и улыбчивым, решила записаться, — говорит Светлана. — Но главная проблема была в том, что нечего было надеть. Я уже даже думала взять одежду мужа. В итоге нашла у себя штаны и футболку для беременных на последних сроках — в них и начала заниматься.Как рассказывает Светлана, первые занятия были ужасными, хотя тренер не говорил ничего плохого.— Я чувствовала себя холодцом, все тряслось и бултыхалось. Особенно меня пугали упражнения с прыжками, — говорит Светлана. — Все трясется, голова кружится.В итоге Светлана стала ходить на тренировки пять раз в неделю: две групповые, три индивидуальные в тренажерном зале. Причем, как рано утром — в 7:30, так и поздно вечером — в 21:00.«Есть два раза в день для меня было шоком»Тренер перевел девушку на двухразовое питание, что стало для нее сложным испытанием. Сначала девушка отказалась от завтраков. Обед в 12:00 и ужин в 17:00. Естественно никаких вредностей и сладостей. Позже график питания поменялся. Утро у Светланы начинается в 5:20 и без завтрака обойтись сложно.— Как проснусь, завариваю кипятком гречку, перловку, ячку или геркулес. С утра чайную ложку крупы, на нее кусочек сыра — и в микроволновку. К кашке добавляю пару чайных ложек творога и несладкий кофе, — рассказывает Светлана о своем рационе.Через час после утренней тренировки — вареное яйцо и небольшое яблоко. В обед — половинка помидора, яйцо, щепотка орехов и фасоли, залитой кипятком. Все это поджаривается на сковороде с минимальным количеством масла и воде. К блюду Светлана добавляет льняное семя и перец, от соли девушка отказалась.Последний прием пищи — в 17:00. В это время Светлана Уфимцева выпивает белковый коктейль, а если совсем голодно, то в 20:00 может позволить себе кофейную чашку кефира. В 21:00 — вся семья уже спит.«Надо мной все смеялись»— На двухразовом питании было тяжело. Вес стоял. Много раз было желание бросить тренировки, сколько срывов было — не сосчитать, — говорит Света. — Здесь надо отдать должное тренеру, который стал уже моим другом. Сколько слез и истерик он вытерпел, сколько уговоров было не бросать, держаться. Я писала ему ночами, что не могу встать на тренировку, что хочу наесться всего вредного. Он сделал для меня очень много. Особенно, когда вокруг все смеялись — никто не верил, что я справлюсь. Муж возмущался, зачем столько денег тратить на тренировки, ведь ему все нравится — шикарная женщина с приятными формами. Но я-то понимала, что это не мой вес, я себе не нравлюсь, одежда мала. Поэтому и тренировалась, пока в глазах не потемнеет.С сентября 2020 года Светлана включила в свой рацион кроссфит — это занятия высокой интенсивности на короткое время с весом. И процесс пошел — девушка стала замечать, как стремительно теряет объемы. Правда, и занятия стали каждый день. А в октябре семья завела собаку, и теперь каждый день перед тренировкой Светлана еще бегает с ней на стадионе.— Я мечтала о кроссфите, но понимала, что сразу не потяну. А сейчас я легко могу поднять коляску с ребенком и нести ее пару десятков метров, — говорит Светлана. — Еще одной мечтой было научиться петь и сесть на шпагат — сейчас я хожу еще на эти занятия. А вообще я планирую сдать нормы ГТО и принять участие в индивидуальной «Гонке героев».«Главное, чтобы мама была счастлива»С августа 2020 года к декабрю 2021 года Светлана Уфимцева сбросила 18 кг. Это, по ее словам, не предел.— Я стала плотной, мускулистой. Прогресс хорошо видно по объемам, по весу, полагаю, из-за мышечной массы цифры не такие впечатляющие. В идеале мне нужно сбросить еще 2-3 кг. Но муж уже против. Говорит, «сдулась» совсем. Поэтому сейчас я немного ослабила ограничения в питании.Как Светлана с таким графиком тренировок и курсом успевает воспитывать детей, работать и следить за собой — для нас до сих пор загадка. Девушка говорит, что для ее семьи главное, чтобы мама была счастлива.— Тем более у меня дочь подросткового возраста, я хочу быть для нее примером, — говорит Светлана Уфимцева. — Самое сложное в таком режиме — это втянуться в него. Всегда будут отговорки типа «устала», «заболела», «некогда», но это нужно пережить, с каждым разом становится все легче.От редакции КП-ЧелябинскМы рассказали вам реальную историю похудения девушки, чтобы показать, что бороться с весом можно. Но просим вас не воспринимать рассказ как пособие по похудению. Помните, каждый человек индивидуален, у каждого организма свои особенности и ограничения по здоровью. Многие из шагов Светлана Уфимцева делала после консультации с врачом и сдачи анализов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru