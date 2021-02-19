Губернатор отпустил: министр культуры Челябинской области отправится покорять перевал Дятлова

К перевалу участники экспедиции доберутся на снегоходах. Фото: Сергей Коляскин

В пятницу, 19 февраля, из Челябинска стартует экспедиция к перевалу Дятлова и горе Отортен, куда стремились дятловцы. В ней примут участие 17 человек, среди них министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, совсем недавно он был гостем литературной гостиной «Комсомолки» по книге «Тайны перевала Дятлова», отец Игорь Шестаков и член русского географического общества, член союза фотохудожников России Сергей Коляскин.

Версии гибели туристов обсудили в гостиной КП Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Перед выездом Алексей Бетехтин и Сергей Коляскин побывали на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

Министр культуры признался: давно хотел побывать на перевале Дятлова и совершенно случайно узнал о готовящейся экспедиции. Привлекало не только популярное место, окутанное множеством загадок, но и возможность испытать себя.

— Это не поход от минкульта, я вообще человек в этой экспедиции маленький. Я — водитель снегохода и просто рядовой член группы. Специально взял отпуск, губернатор меня отпустил, спасибо ему большое. Задач несколько, в том числе, проверка амуниции, которая используется в современной армии. Я когда служил, мы ходили в подобные экспедиции — на выброску так называемую. Тогда была другая форма, другие возможности. Будет интересно проверить на себе, помнят ли руки и ноги все чему меня учили, — отметил Алексей Бетехтин.

Алексей Бетехтин специально взял отпуск. В экспедиции он — водитель снегохода. Фото: alekseybetehtin/instagram.com

В первый день участники планируют добраться до поселка Вижай, а на следующий — выйти на мансийский поселок Ушма. Снегоходы перебросят на грузовиках «Уралах» — это единственные машины, которая могут там проехать.

Отец Игорь Шестаков повезет список с иконы, которую написал Федор Конюхов. Фото: Сергей Коляскин

Идти на перевал Дятлова не страшно, но волнительно, признается Алексей Бетехтин.

— Предстоит провести 10 дней на свежем воздухе с хорошими физическими нагрузками. Боюсь подвести товарищей. Снегоходом я еще и не научился управлять. Вероятно, буду учиться по ходу. Я высказывал своим сомнения по этому поводу. Говорю: «Ребят, я проехал целых 500 метров на тренировке. Столько же в километрах будет сложно». Они говорят: «Не бойся Леха, мы с тобой».

В первых числах февраля группа выезжала на тренировку в горы недалеко от Таганая. Погода благоприятствовала — было -38. Проверили, можно ли ночевать в спальных мешках, которые якобы выдерживают до -40, как ведут себя снегоходы.

Не вся техника прошла испытания лютыми морозами. Фото: Сергей Коляскин

Участники испытали так называемую холодную ночевку. Фото: Сергей Коляскин

— Современная форма очень классная: легкая (буквально 1 кг весит), держит тепло, выдерживает до 40-45. Снегоходы подводят, как и любая техника, — рассказал Сергей Коляскин. — Если не будет снегопадов, дорога будет нормальная. Сейчас перевал Дятлова — популярное место.

— Каких-то фантастических костюмов нет. Я гуглил, что бывают костюмы с электроподогревом. Но его надо где-то заряжать, а на перевале Дятлова розеток нет, — добавил Алексей Бетехтин. — На тренировке мы прошли меньше, чем планировали из-за поломок. Сначала ремень снегохода порвался, потом тросик. В итоге водитель одного из снегоходов одной рукой держал тросик, другой рулил.

На снегоходах будут установлены трекеры, которые будут отслеживать местоположение через спутник. Как шутят участники экспедиции: можно смотреть завернули мы в баню или нет. В случае нештатной ситуации можно будет подать сигнал SOS.

23 февраля участники экспедиции поднимут флаг Челябинской области на перевале Дятлова. Домой они планируют вернуться в первых числах марта.

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