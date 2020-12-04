Жуткие травмы и ошибки туристов: разбираем версии гибели группы на Перевале Дятлова в гостиной КП-Челябинск

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новый сериал «Перевал Дятлова», премьера которого прошла на канале ТНТ, стал одним самых обсуждаемых фильмов. О нем говорят не только взрослые, но даже ученики начальных классов. От этого рассказать правдивую версию гибели туристов, ставшей загадкой XX века, становится особенно важным. О том, что же произошло на перевале Дятлова, рассказал специальный гость литературной гостиной «Важные люди» КП-Челябинск, шеф-редактор «Комсомольской правды», участник экспедиции и соавтор книги «Тайна Перевала Дятлова» Евгений Сазонов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Материалы для книги были собраны в 2018 году, но главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин приостановил выпуск — нельзя писать о месте, где сам ни разу не был. Журналисты организовали экспедицию на перевал, чтобы вместе с экспертами побывать на месте трагедии, пройти путь студентов, провести собственный следственный комитет и сделать выводы, в которых уверены.

Вопросы, остававшиеся без ответа ни одно десятилетие:

— Почему вполне здоровые уравновешенные люди вдруг принимаются полосовать брезент палатки, чтобы выскочить наружу?

— Что могло появиться такое немыслимо страшное, если они стали выскакивать из палатки едва одетые?

— Откуда взялись жуткие травмы?

— Почему сохранилась палатка? Месяц она стояла на продуваемом сумасшедшими ветрами склоне, ее должно было порвать в клочья, но она устояла.

— Как соорудили настил люди, у которых поломаны ребра?

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для поиска ответов мы пригласили в гостиную «Важные люди» ученых, путешественников, туристов с большим стажем, которые бывали на перевале и интересовались историей гибели тургруппы. Разговоры с кружечкой чая и дегустацией различных видов продукции от сыроварни «Краснопольский сыр» растянулись на несколько часов.

НЛО?

— Само по себе место на перевале недружелюбное, — отмечает Евгений. — там нет таких красот, ради которых стоит идти зимой в тяжелых условиях, обычные горы. А на самом перевале еще и сильный, пронизывающий ветер. Во время экспедиции мы были в хорошей защищенной одежде, но и то, холод чувствовался. Даже фотографировать было очень сложно.

Но, по его словам, версия о неких мистических объектах, которые там появлялись и могли убить студентов, не находит никакого подтверждения.

Такого же мнения придерживается и организатор автомобильных пробегов Евгений Шаталов.

— Я бывал на перевале Дятлова порядка 20 раз, просто потому что это перевалочный маршрут, чтобы добраться до других точек. Бывал там и зимой, и летом. Но никаких мистических явлений не замечал.

СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК?

Евгений Сазонов рассказал, что такая версия, несмотря на ее невероятность, тоже рассматривалась.

— У туристов были обнаружены множество травм — переломы, повреждения внутренних органов. Судмедэксперт сравнил это с тем, как если бы что-то большой взяло человека и с силой потрясло его. Так, например, трясут своего новорожденного ребенка не совсем адекватные родители. А здесь по людям словно тяжелой техникой проехали, но, конечно, никой техники или ее следов не обнаружено, — объясняет Евгений Сазонов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

РАДИАЦИЯ ИЛИ УЧЕНИЯ ВОЕННЫХ?

По словам соавтора книги «Тайна Перевала Дятлова» такая версия рассматривалась экспертами в числе первых. Но уровень радиации в горах не превышал допустимых значений. Следы радиации зафиксировали на одежде некоторых членов группы, но они не могли нанести такой вред.

Евгений Сазонов также отмечает, что версия об испытания некого секретного оружия тоже оказалась несостоятельной. Вблизи глухих мест не было обнаружено никаких полигонов и намека на учения.

ПАНИЧЕСКАЯ АТАКА?

Ясно одно, что что-то заставило группу в холод бросить палатку и без теплой одежды бросится к другому пункту базы. Кроме того, на кедрах, на высоте около двух метров, были найдены следы человеческой кожи, то есть участники группы пытались взобраться на высокие деревья.

Могли ли они подвергнуться панической атаке и сами перебить друг друга? Руководитель отдела центра медицины катастроф Челябинской области Игорь Ребиков допускает такую версию.

— В горах может быть недостаток кислорода, а это приводит к гипоксии. В таком состоянии могут появляться галлюцинации, панические атаки, полная дезориентация. Возможно, такой состояние были и группы Дятлова. Кроме того, при панической атаке человеческая сила может превращаться в нечеловеческую и нанести невероятные травмы, — рассуждает Игорь Ребиков.

Но сам он, как и другие гости гостиной КП-Челябинск «Важные люди» больше склоняется к версии схода лавины.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЛАВИНА?

Руководитель Челябинского отделения Русского географического общества Сергей Захаров принес на встречу журнал «Уральский следопыт», в котором впервые были озвучены некоторые факты. Например, что после того, как палатку частично занесло снегом, туристы стояли недалеко от нее и смотрели, то есть не бросились бежать сразу.

Заслуженный путешественник России Сергей Пугачев провел в экспедициях много времени и сам не раз чуть не становился жертвой лавин. Его друг давно интересовался историей гибели тургруппы, чтобы выяснить причины и в будущем избежать повторения подобной трагедии.

— Мой товарищ пришел к выводу, что во время установки палатки ребята сильно углубились в склон и нарушили его целостность. В результате произошел осов — сход снежного оползня. Возможно, он привел к травмам некоторых участников, а остальные просто не могли бросить раненых, началась паника, — высказался Сергей Пугачев.

КТО ТАКОЙ СЕМЕН?

Евгений Сазонов выдвинул еще одну версию, которая могла косвенно привести к трагедии —конфликт внутри группы.

— Там образовалось два лидера. С одной стороны Игорь Дятлов, а с другой — опытный Семен Золотарев. Как о оказался среди дятловцев и зачем — остается непонятным. Мы искали документы о нем, оказалось, что несколько лет просто вычеркнуты из жизни. Где он находился в это время — неизвестно. Кроме того, одна экспериза обнаруженного дела показала, что на самом деле это не Золотарев, в другая пришла к выводу, что найденный на перевале — Золотарев.

По словам Евгений Сазонова, расставит точки над «и» могла бы эксгумация тел, которая позволила бы провести исследование с использованием всех современных средств. Но родственники погибших не хотят тревожить прах.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОВТОРЕНИЯ ТРАГЕДИИ?

Все гости убеждены, что к трагедии привел ряд факторов, которые опытные туристы должны были учесть — начиная от выбора места для установки палатки и заканчивая элементарными правилами безопасности.

Туристы отметили, что раньше была более качественная подготовка туристов, аттестация, а сейчас в горы могут пойти совсем неподготовленные люди.

— Каждый год мы спасаем людей, потерявшихся в горах. Я не знаю, что может двигать женщиной, которая идет в поход с маленьким ребенком на Иремель без теплой одежды и с тремя сухариками в кармане, — говорит врач Игорь Ребиков. — Нас с детства учили элементарным правилам, которые могут спасти жизнь — что чем круче подъем, тем меньше должен быть шаг, что шерсть нужно надевать на голое тело, что в карманах обязательно должны быть запасные шерстяные носки, которые в случае чего можно использовать и как варежки и т.д.

Сам Евгений Сазонов отметил, что ребята в группе Дятлова были в первую очередь хорошими людьми, они думали друг о друге, что, возможно, и привело к смерти всех участников похода.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЧТО В КНИГЕ?

В издании «Тайна Перевала Дятлова» рассматриваются все возможные и невозможные версии причин трагедии. В книге собраны истории туристов, множество фотографий, в том числе и последнее фото, сделанное студентами 1 февраля 1959 года.

Книгу можно приобрести в редакции «КП-Челябинск» по адресу: г.Челябинск, ул. Красная, 4, 6-й этаж, офис 614. Всю интересующую информацию по этому и другим книжным новинкам издательского дома «Комсомольская правда» можно узнать по тел.: 8-9000-902-624.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За помощь в проведении мероприятия «КП-Челябинск» благодарит партнера — частную сыроварню «Краснопольский сыровар». Изумительно вкусные сыры с европейским качеством и более низкой ценой могут быть рядом! Попробуйте и вы!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская обл., Сосновский р-н, п. Красное поле , ул. Цветочная 12А;

Центральный рынок, пл.МОПРа 8;

Тел. +7-908-060-36-31;

E-mail: 2357485@mail.ru;

ВКонтакте.

За помощь в проведении мероприятия «КП-Челябинск» благодарит партнера — частную сыроварню «Краснопольский сыровар». Изумительно вкусные сыры с европейским качеством и более низкой ценой могут быть рядом! Попробуйте и вы!

Челябинская обл., Сосновский р-н, п. Красное поле , ул. Цветочная 12А;

Центральный рынок, пл.МОПРа 8;

Тел. +7-908-060-36-31;

E-mail: 2357485@mail.ru;

ВКонтакте.