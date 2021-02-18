Губернатор Алексей Текслер смягчил ограничения по коронавирусу в Челябинской области

Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ковидных ограничений в регионе. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Ситуация с коронавирусом в регионе улучшается. Сегодня, 18 февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ковидных ограничений в регионе. Рассказываем, что изменилось.

— режим самоизоляции для южноуральцев возраста 65+ продлили с 22 февраля по 7 марта 2021 года.

— разрешенное количество участников спортивных, зрелищных, публичных и массовых мероприятий увеличили с 60 до 75 процентов.

— С сегодняшнего дня снят запрет на проведение развлекательных мероприятий и вечеринок в кафе и ресторанах. Правда, при условии соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, что режим самоизоляции для пенсионеров сохраняется с прошлой весны. Пожилые южноуральцы жалуются, что им уже надоело сидеть дома, хочется вернуться к прежней жизни. Однако вице-губернатор Ирина Гехт объяснила, что вопрос о снятии ограничений может быть рассмотрен после вакцинации значительной части южноуральцев старше 65 лет. В связи с этим, она напомнила о возможности сделать прививку.

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