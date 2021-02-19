Уже долгие годы на улицах Челябинска главенствуют маршрутки. Жителям города буквально приходится на них ездить, поскольку хорошей альтернативы нет: троллейбусы в ужасном состоянии, трамваи ходят не везде, а автобусов критически мало. В связи с этим власти решили создать новую транспортную схему, основанную на исследованиях ЮУрГУ.В «Комсомольская правда» прошла пресс-конференция, где эксперты обсудили грядущую реформу. Ее мы подробно разбирали в нашем материале. В этот раз участники разделились на тех, кто считает новую схему отличным шагом в сторону развития, и тех, кто считает, что без маршруток Челябинск не выживет.НУЖНА ЛИ НОВАЯ СХЕМА, ИЛИ И ТАК БЫЛО НОРМАЛЬНО?Доцент кафедры автомобильного транспорта ЮУрГУ Николай Горяев, непосредственно принимавший участие в разработке схемы, убежден, что она выведет челябинский транспорт на новый уровень, повысит комфорт и доступность для горожан.— Мы изучали опыт и других стран, и российских городов, как положительный, так и отрицательный, — рассказал Николай Горяев. — Надо повышать привлекательность общественного транспорта. Как минимум, чтобы люди, которые пользуются автомобилями по причине плохой работы общественного транспорта, вернулись на него.Однако генеральный директор компании «КЭМП» Яков Гуревич уверен, что отталкиваться нужно было от челябинского опыта. По его словам, во времена СССР в городе была лучшая трамвайная сеть по стране, и она приносила прибыль, а новая транспортная сеть лишь создаст новые проблемы.— Этой сети я дал определение из трех слов: негодная, ненужная, нереализуемая, — заявил Яков Гуревич. — В конце XX века вместимость пассажиров трамвайной сети была примерно 123 тыс. человек, а сейчас планируется 82 тыс. человек, получается в полтора раза меньше — это гарантированный транспортный коллапс.По словам Гуревича, только купить рельсы — это почти миллиард рублей, а трамваи покупать бессмысленно, пока пути не в порядке. Помимо этого, спикеру не понравился подход к разработке схемы, а именно сбор обращений горожан. К слову, ЮУрГУ в своем отчете сообщил о порядка 200 принятых обращений.— Это не значит, что мы приняли к сведению 200 разных по сути обращений, — уточнил Николай Горяев. — Из 300 обращений чуть ли не под сотню были связаны с маршрутом № 64, чтобы он ходил с улицы Молодогвардейцев. Мы упустили момент, что на окраинах создаются большие научно-образовательные центры, и из 51 микрорайона люди не могли без пересадки доехать до образовательного центра № 2. Но не ошибается тот, кто ничего не делает.А ЧТО ДУМАЮТ МАРШРУТЧИКИ?Сами перевозчики, которые сегодня отвечают за маршрутки на улицах Челябинска, не в восторге от новой транспортной схемы. Руководителя компании «Урал-Дом» Аллу Даутову возмутил подход к исследованию, которое провел ЮУрГУ. По ее мнению, транспорта будет попросту не хватать, и пассажирам придется толпиться на остановках.— Хочу сказать по примеру своего маршрута № 66 («Станция Шершни — Училище» — прим. ред.), — рассказала Алла Даутова. — Была очень большая проблема, не хватало транспорта, и тогда мы поставили на маршрут порядка 30 автобусов средней вместимости. Новая маршрутная сеть подразумевает сократить маршрут до «Синегорья» и оставить 3 единицы техники. Сейчас мы выпускаем 30 машин — людям не хватает, а что будет с тремя?Оставить три машины на маршруте решили после проведенного исследования. По словам Аллы Даутовой, летом 2020 года велся подсчет пассажиров, и она убеждена, что делалось это неправильно: всего лишь два дня, без учета пиковых утренних часов, плюс ко всему летом не учатся ни школьники, ни студенты, да еще и пандемия. Вот и получилось, что количество автобусов теперь можно сократить в три раза.ПЕРЕСАДКИ — ПЛОХО ИЛИ ХОРОШО?При новой схеме будут ликвидированы дублирующие маршруты. Иными словами, если по какому-то участку города ходит трамвай, то автобуса там не будет. Такие меры положительно отразятся на экономической стороне транспорта, но если вдруг трамвай встанет, то у пассажира не будет альтернативы, разве что ехать на такси. Плюс ко всему, некоторые маршруты укоротят, придется чаще пересаживаться, но для этого предусмотрели специальные тарифы.— Сейчас в Челябинске десяток мест, куда без пересадки доехать нельзя, — рассказал Николай Горяев. — Пересадки подаются как минус, но это не всегда так. Можно ждать беспересадочный маршрут полчаса, а можно сесть на один автобус, через пять минут пересесть на другой и выиграть время.Новая транспортная схема предполагает свое тарифное меню, согласно которому будут существовать пересадочные билеты. Иными словами, если сейчас вам нужно дважды пересесть на разные автобусы, вы заплатите 75 рублей, а по новой схеме будет существовать билет с фиксированной стоимостью, по которому пересаживаться будет выгодней.— Основное мое замечание — избежать массовых пересадок, когда сто человек выходят из одного трамвая и пересаживаются в другой. Одно дело, когда приехал автобус, и оттуда люди разбежались по другим десяти маршрутам — это логично, — добавил активист движения «Гражданский патруль» Александр Агарков. — А пускать из разных поселков десять разных «ГАЗелей», которые раз в час будут ходить, — бессмысленно.ПОЧЕМУ СЕЙЧАС ПОДОРОЖАЛИ МАРШРУТКИ?На пресс-конференции также поднялся вопрос о нынешнем повышении стоимости проезда. Председатель Союза перевозчиков Челябинской области Александр Исаев рассказал о переговорах с мэрией и объяснил, почему сейчас билеты дорожают.— Нас попросили разработать какие-то меры, которые повысят доход предприятий без повышения стоимости. Например, чтобы пассажир покупал пересадочный билет у предприятия и мог ездить на этих маршрутах по 25-26 рублей, а не по 28, — поделился Исаев. — Что касается трех рублей — это поднятие на 10,7% за последние три года. За это время топливо поднялось на 36%, запчасти — на 30%, ЖКХ — на 20%, поднялся и МРОТ. А как перевозчик будет индексировать зарплату сотрудникам, если мы ездим по ценам 2017 года?Александр Исаев также добавил, что повышать стоимость хотели еще в феврале прошлого года, но началась пандемия, и нагружать людей еще и новыми ценами на проезд было «утопией».Несмотря на завершенное исследование, корректировка транспортной схемы продолжается, и челябинцы могут отправить свои пожелания на сайте регионального миндортранса по развитию челябинской агломерации до 23 февраля 2021 года.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru