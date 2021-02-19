Сегодня социальные сети — это не только то место, где есть смешные картинки, это полноценные площадки для ведения бизнеса. Например, аудитория Facebook составляет почти треть населения Земли — это порядка 2,7 миллиардов активных пользователей в месяц*. Instagram ежемесячно использует около миллиарда пользователей. В начале 2020 года аудитория «Одноклассников» насчитывала 43 миллиона россиян. Совокупная аудитория YouTube составляет более двух миллиардов пользователей. Глобальная аудитория TikTok составляет около 689 миллионов пользователей в месяц. Думаем, дальше не нужно объяснять, зачем бизнесу нужен аккаунт. Главное — понять, куда направлять усилия (и рекламный бюджет), чтобы точно сработало.А что вообще это такое — бизнес-аккаунт? И как он выглядит?Допустим, живет себе Вася Пупкин. Он любит сидеть в соцсетях, частенько выкладывает на своей страничке собственные фотографии и посты с новостями из личной жизни. А еще у Васи Пупкина есть свой бизнес — он продает кофе на вынос под брендом «Кофе от Васи». И чтобы все знали о Васином деле и пили только Васин кофе, нужен бизнес-аккаунт.Другими словами, это страница компании в социальной сети. В ней можно публиковать новости, акции, разыгрывать подарки среди подписчиков и просто выкладывать красивые картинки со своей продукцией.Проанализировав подписчиков в соцсетях, можно понять свою целевую аудиторию, получить обратную связь о предлагаемых товарах или услугах, повысить узнаваемость бренда и, конечно же, увеличить продажи.Как мне узнать, какая социальная сеть подходит для моего бизнеса?Определяясь с площадкой для ведения бизнес-аккаунта, важно понимать, на кого и для кого он ориентирован. Например, бабушка, которая любит сидеть дома перед телевизором и смотреть сериалы, специально не пойдет на улицу, чтобы приобрести «Кофе от Васи». А вот студентка Ирочка, которая целый день бегает по городу в делах и заботах, с удовольствием подкрепит свои силы ароматным и вкусным латте. Теперь обратимся к анализу аудитории соцсетей, эти данные можно легко найти в интернете. Так, пользователи постарше предпочитают сидеть в «Одноклассниках», а девушки в возрасте от 18 до 25 лет проводят больше времени в Instagramи TikTok. Становится очевидно, где Васе Пупкину вести свой бизнес-аккаунт.Однако чтобы максимально охватить аудиторию все же рекомендуется вести бизнес-аккаунты сразу в нескольких соцсетях. Но для начала специалисты рекомендуют выбрать хотя бы две площадки, разобраться в их особенностях и возможностях. Не знаете, какие соцсети выбрать? Подсмотрите, где сидят конкуренты.Неужели абсолютно всем компаниям нужны бизнес-аккаунты?Нет, не всем. К примеру, бизнес-аккаунт не нужен заводу, который производит медоборудование и по контракту из года в год поставляет его в одни и те же больницы. А вот Васе Пупкину, который спит и видит, чтоб весь город пил только «Кофе от Васи» коммерческие аккаунты в соцсетях просто катастрофически необходимы.Хорошо, бизнес-аккаунты создали, что с ними делать дальше?Во-первых, проверьте: точно ли данная страница похожа на бизнес-аккаунт. Указано ли в профиле название компании? Добавлено ли описание и контакты? Есть ли ссылки на сайт? Можно ли по названию группы понять, что это за компания? Кстати, если вы создали группу, например, во ВКонтакте, придумайте ей удобоваримое название. Согласитесь, ссылка vk.com/coffeefromvasya запоминается лучше, чем, vk.com/club172689779567504.Второй момент — знать свою целевую аудиторию, чтобы писать для нее интересные посты.И третий, но один из самых важных — создать контент-план, то есть график того, что вы будете выкладывать на своей странице. Чтобы ваши подписчики не заскучали, рекомендуются чередовать форматы постов: делать с большим количеством фото и маленьким текстом и писать длинные сообщения, проводить конкурсы и опросы, делать видео и выкладывать гифки. При этом наблюдайте, какие посты больше всего нравятся вашей аудитории, и делайте их чаще. Контент-план можно составить на неделю или месяцы вперед, выкладывать посты можно точно по дням, как указано в плане, или воспользоваться отложенным постингом. Эта опция есть во многих соцсетях, с помощью нее можно задать день и время выхода материалов на странице.Как не наломать дров тем, кто не имеет навыков в продвижении?Изучайте тренды и механики взаимодействия в соцсетях, пробуйте инструменты продвижения и используйте умных помощников. Например, есть сервис МТС Маркетолог, который самостоятельно выберет правильных клиентов и покажет им вашу рекламу. Работа сервиса основана на обезличенном анализе больших данных и правильной выборке целевой аудитории — покажет рекламу Васи только тем, кто пьет кофе, а значит, упростит жизнь и поможет сэкономить. Поэтому, даже не обладая профессиональными и специализированными знаниями в маркетинге, таргетинге и сео-продвижении, наш Вася Пупкин подобрал эффективные для себя способы рекламы своего бизнеса. Кстати, как раз сейчас он делает пост про новую акцию, после которой про «Кофе от Васи» наверняка узнает весь город!Какие еще использовать фишки продвижения, чтоб бизнес-аккаунт наполнялся подписчиками?Привлекайте аудиторию извне. Например, наш Вася Пупкин прямо на стаканчиках для кофе напечатал ссылки на соцсети «Кофе от Васи» с призывом «Подпишись». А еще он устроил дегустацию нового сорта кофе и рассказал всем участникам, что среди подписчиков групп «Кофе от Васи» будет разыгран недельный запас этого напитка.Попросите известных персон города или друзей с большим количеством подписчиков написать отзыв о вашей компании, а после разместите этот пост в своем бизнес-аккаунте. Так о вас узнают новые люди, а ваши подписчики увидят, что «Кофе от Васи» пьет сама звезда ТикТока!* Данные на конец второго квартала 2020 года.