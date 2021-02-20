В последнее время большую популярность в сельских территориях приобретает государственный социальный контракт. Он может обеспечить старт для открытия своего дела в сельском хозяйстве, повышает занятость на селе.О формах государственной поддержки селян рассказали на Форуме муниципальных образований в рамках Межрегиональной агропромышленной конференции МАК 2021 в Челябинске.По словам министра сельского хозяйства Алексея Кобылина, сегодня действуют эффективные инструменты поддержки фермеров в виде грантов и субсидий, реализуются программы по жилью, благоустройству сел. Еще одна форма поддержки — социальный контракт, который можно заключить в органах соцзащиты по месту жительства.Как отметила заместитель министра социальных отношений Ирина Скалунова, социальный контракт может быть заключен для поиска работы, прохождения профессионального обучения, организации предпринимательской деятельности, ведения личного подсобного хозяйства. За последние 6 месяцев 2020 года в регионе в общей сложности заключено 1 тысяча 116 социальных контрактов на сумму более 77 миллионов рублей,более 30% из них заключеносельскими жителями. В декабре 2020 года размер максимальной выплаты по соцконтракту был увеличен до 250 тысяч рублей.В 2021-2023 годах на заключение социальных контрактов Челябинская область получит из федерального бюджета более 800 миллионов рублей, более 40% этих средств будет направлено на заключение социальных контрактов с жителями сельской местности. На поиск работы может быть выплачено чуть более 12 тысяч рублей ежемесячно в течение четырех месяцев, на дополнительное профобразование — не более 30 тысяч рублей. На осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности выделяется до 250 тысяч рублей, на ведение личного подсобного хозяйства — до 100 тысяч рублей. На преодоление трудной жизненной ситуации — чуть более 12 тысяч рублей ежемесячно в течение шести месяцев.С начала 2021 года в Сосновском и Кусинском районах уже подготовлены документы на заключение 20 социальных контрактов. Такая работа будет проведена во всех муниципалитетах,до конца года планируется охватить около девяти тысяч граждан.