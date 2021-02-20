В Челябинске хотят снести старинные дома на улице Российской ради строительства 55-этажного небоскреба. Об этом КП-Челябинск рассказал краевед Юрий Латышев. По его словам, застройка квартала началась в конце 18 века, а часть домов построили в 1920-х годах после большого пожара.— В октябре или сентябре прошлого года была встреча жителей этого квартала с застройщиками, — уточнил Юрий Латышев. — Наверное, обсуждали вопрос продажи своих домов и участков. Насколько я знаю, бизнесмен Олег Лакницкий собирается там построить небоскреб.На этом участке находятся три дома культурного наследия, а также домик, который в 2018 году реставрировали в рамках проекта «Том Сойер фест». Сама земля считается территорией культурного слоя, и если здесь предполагаются работы на глубине больше полутора метров, то обязательно должны быть проведены археологические раскопки. В связи с этим Юрий Латышев сегодня написал два письма в госкомитет по охране культурного наследия и администрацию города.В пресс-службе компании Олега Лакницкого «Магнитострой» заявили, что три дома культурного наследия никто сносить не собирается. Напротив, их постараются вписать в архитектурный ансамбль всего участка застройки.— Остальные частные дома с землей, которые там есть, мы выкупаем, — добавил пресс-секретарь компании «Магнитострой» Кирилл Кочкин. — Что нам нужно будет с ними сделать, то и сделаем.Что касается самого проекта небоскреба, то пока информация не раскрывается. Кирилл Кочкин лишь уточнил, что есть желание построить здание высотой в 55 этажей. В лучшем случае, проект будет готов к концу этого года.Не исключено, что тот самый домик, который реставрировали в 2018 году, пойдет под снос, ведь он не является объектом культурного наследия. Появляется некая тенденция, что у старых построек после участия в проекте «Том Сойер фест» складывается нелегкая судьба. В 2019 году, например, отреставрированный домик вообще выставили на продажу за 22 млн рублей, при том, что ремонтировали его волонтеры на народные деньги.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru