Суббота, рабочая суббота, холод, снег, пасмурная погода и пробки на дорогах — ну никакого предпраздничного настроения. Дорога, наполненная машинами, а тут еще инспектор ГИБДД останавливает. Но не просто инспектор. Не тот суровый дядька, который сейчас выпишет штраф, а милая обаятельная девушка, которая вежливо и с улыбкой (это видно через маску) приглашает выйти из автомобиля. Зачем? И так нет времени. И снова сюрприз на обочине: «Комсомольская правда», «Галамарт» и стоматология «Вэладент» поздравляют вас с наступающим 23 февраля! Возьмите эти подарки!» Шок, недоумение, а потом радость и смех. Вот так сегодня провели субботу полсотни водителей Челябинска!В преддверии Дня защитников Отечества комсомолки вместе с инспекторами ГИБДД устроили очередной праздничный флешмоб на улице Героев Танкограда.Водителям, которым посчастливилось быть остановленными очаровательными инспекторами ГИБДД, достались приятные, а главное полезные подарки:— нейтрализатор запахов для салона автомобилей, набор салфеток из микрофибры, автомобильное зарядное устройство с функцией быстрой зарядки, держатель для телефона от магазина «Галамарт»;— зубная щетка, рекомендованная стоматологами, антибактериальная зубная паста и денежный сертификат от стоматологии «Веладент».Своим позитивом, улыбками и неожиданными подарками нам удалось растопить сердца суровых челябинцев. Ну а красавицы из ГИБДД присоединились к поздравлениям и напомнили водителям о важности соблюдения правил дорожного движения.— От лица женской половины Госавтоинспекции города Челябинска, поздравляем наших дорогих мужчин с праздником, желаем здоровья, благополучия, безопасности на дороге и хорошего настроения! — прокомментировала старший инспектор пропаганды ОГИБДД УМВД России по г.Челябинску Мария Аюбашева.