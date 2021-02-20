Известная сеть магазинов косметики AZUMA вот уже год меняет пустые баночки из под косметики на настоящие деньги. Никаких шуток или метафор — в этот раз все действительно по-настоящему. Акция называется «За чистоту и красоту» и направлена на уменьшение выработки вредного пластика.Идея акции пришла в компанию совершенно случайно, когда один из сотрудников разглядывал полные полки декоративной и уходовой косметики и подумал: «А куда девается вся эта упаковка после использования?». Тогда-то и было решено: AZUMA будет принимать пластиковую тару от косметики и централизовано свозить ее в пункты переработки вторсырья.Идею активно поддержали покупатели интернет-магазина косметики и даже делились призывами присоединиться к акции в соцсетях.Каждый покупатель AZUMA, который принесет 10 пластиковых или стеклянных баночек от косметики в любой магазин сети AZUMA- получает 100 рублей на свой личный счет. Деньги можно потратить на обновление своего бьюти-набора, а можно копить, чтобы позднее купить что-то еще выгоднее.Подробности об акции можно почитать в официальном аккаунте сети AZUMA во ВКонтакте.Официальный аккаунт AZUMA в Instagram.ООО «Дрогери» (Юридический адрес: 454084, г. Челябинск, Калинина, 11Б, ОГРН 1187456006924), индивидуальный предприниматель Выгузов Николай Александрович, зарегистрирован за номером ОГРНИП 320745600081032, ИНН 744919571683.На правах рекламы.