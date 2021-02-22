Февральские морозы еще дадут жару. Фото: Кирилл САДЫКОВ

На Южном Урале вновь ожидается похолодание. Синоптики прогнозируют аномальные морозы в Челябинской области с 22 февраля. Рассказываем, сколько продлятся и как одеваться в такую погоду.

Когда закончатся морозы

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью с 22 по 25 февраля в отдельных районах региона ожидается понижение температуры воздуха до - 40 градусов по Цельсию.

В МЧС предупреждают, что в группе риска оказываются дети и пожилые люди, потому что они наиболее подвержены переохлаждению. При таком прогнозе лучше оставаться дома. Для небольших прогулок следует правильно одеваться. Это поможет сохранить тепло и не рисковать здоровьем.

Как одеваться

Вспоминаем правило нескольких слоев одежды. На голое тело лучшего всего надеть рубашки и футболки их х/б ткани, сверху шерстяную кофту. Подойдет и одежда из специальной синтетики — флиса, полара. Под брюки лучше надеть термобелье.

Для верхней одежды лучше выбрать удлиненный вариант — дубленку, теплый пуховик с капюшоном. В МЧС советуют не игнорировать шарфы, они хорошо защищают шей, особенно, если вы отправились в магазин и там вспотели.

На щеки и руки за 20 минут до выхода на улицу нужно нанести жирный защитный крем. И, конечно, не забудьте варежки, в них тепло сохраняется лучше, чем в перчатках.

Что делать при переохлаждении

Резкий перепад температуры может усугубить ситуацию. В таких ситуациях не стоит сразу лезть в горячую воду. Лучше всего растереть сухой мягкой тканью замерзший участок кожи. Только после этого можно подставить под теплую воду.

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