В Челябинскую область пришли морозы, и они добавляют коже стресса. Она сохнет, шелушится, краснеет и «горит» от перепада температур. Как правильно ухаживать за лицом зимой, чтобы каждый раз не превращаться в шелушащийся красный помидор, мы узнали у челябинского косметолога Валентины Желавской.Какой крем выбрать, если на улице морозУсердствовать со скрабами (таких, что очищают кожу буквально «до скрипа») в период зимних холодов не стоит. Это травмирует кожу. Пользоваться ими можно, но редко.— Зимой важно правильно использовать средства для очищения кожи. Это могут быть нежные пенки, но ни в коем случае не щелочное мыло, — объясняет косметолог челябинской клиники «Источник» Валентина Желавская. — Увлажнять кожу зимой важно два раза в день, не зависимо от типа кожи. Главное, чтобы крем был именно на масляной основе. Уходовые средства мы, врачи, рекомендуем покупать в аптеках. Они не только защищают, но и помогают решить другие проблемы с кожей.Выбираем крем с надписями «для чувствительной кожи», «защита от повреждений», «на масляной основе» (oil bazis) либо «восстановление липидного слоя». Зимой используем крема обязательно не менее чем за час до выхода на мороз.Не забываем про кожу вокруг губ и глаз. Эти зоны нуждаются в особом уходе, потому что, как объяснила косметолог, там нет сальных желез. Пользуемся гигиенической помадой, а от матовой — отказываемся. Зимой она усугубляет сухость и растрескивание губ.Тональными кремами пользоваться можно, но сначала — правильное увлажнение. Если у вас есть малыши, защищаем их нежную кожу лица детским гипоаллергенным кремом. Тоже не менее чем за час до выхода на улицу.Можно ли закрывать лицо шарфом?Дополнительную защиту от мороза создаем искусственно, превращая ребенка с помощью шарфа в ниндзю. Это важно, потому что у детей часто бывает холодовой дерматит. Он проявляется в виде сухости, шелушения и покраснения кожи, после того, как зашли в тепло с улицы.— Зимой не пренебрегаем защитой от солнца (это основной фактор старения кожи). Его лучи отражаются от снега, и в феврале-марте его активность повышается, — продолжает Валентина Желавская. — Девочкам, которые катаются на горных лыжах или просто гуляют с ребенком на улице, склонным к гиперпигментации, нужно использовать фильтр. Подойдут крема с SPF не менее 15.Стоит ли согреваться в горячей воде?Приходя с мороза воздерживаемся от горячих ванн. Кожа от этого травмируется. Положительно на ее состоянии отразится теплая вода.— Важен и микроклимат в квартире, — добавляет косметолог. — Влажность в комнате должна быть от 30 до 60, температура воздуха — не выше 23 градусов. Отапливаемые помещения тоже влияют на состояние кожи. Она начинает сохнуть. Поэтому нужно часто проветривать даже зимой.Как подготовить кожу и организм к испытанию холодомСостояние кожи говорит о здоровье организма. Все проблемы с ним отражаются на лице, и это видно невооруженным взглядом: ее тусклый цвет, обезвоженность, когда есть шелушения на носу. Специалисты сразу видят, что пациент допускает ошибки в уходе или ест что-то не то. Поэтому правильный уход косметолог советует начинать, в том числе, с изменения пищевых привычек.— Важно придерживаться правильного питания, потому что избыточное потребление жирной, копченой пищи и сладостей негативно влияет на состоянии кожи, — говорит Валентина Желавская. — После новогодних праздников всем желательно в течение 14 дней соблюсти щадящую диету. А для здоровья кожи есть больше продуктов, содержащих омега-3. Это рыба (лосось, палтус, тунец), орехи, шпинат. Если есть аллергия, можно принимать омега-3 в виде добавки, но только после консультации с врачом.Для подготовки кожи к потрясениям в виде холода и общего укрепления организма косметолог рекомендует принимать витамин D. Дозировку тоже определит врач.Помним о важности достаточного количества жидкости. Эксперт советует за день выпивать не менее двух стаканов фильтрованной чистой воды для здоровья кожи. Зеленый или черный чай — не считаются.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru