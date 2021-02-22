Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 23 февраля 2021: последний день для бесплатной сдачи ПЦР-тестов и повторная вакцинация

Врачи уже как год борются с пандемией коронавируса Фото: Валентина ВАГАНОВА

Коронавирус в Челябинской области продолжает уносить жизни людей. В феврале из-за этой болезни умирает как минимум 5 человек. Однако есть и положительные изменения в статистике — все больше людей выздоравливает после ковида.

Инфографика: коронавирус74.рф

За прошедшие сутки вирус нашли еще у 226 человек, один из которых — школьник. При этом выздоровели 263 пациента, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 43 335 южноуральцев. Под наблюдением специалистов остаются 5 226 заболевших.

Что касается статистики летальных исходов, то за прошедшие сутки умерли 9 человек, у которых был диагностирован коронавирус. 6 из них скончались непосредственно от вируса, а у остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Сегодня, 23 февраля, будет последний день, когда в регионе можно пройти бесплатное тестирование на коронавирус. В каких торговых центрах Челябинска, Магнитогорска, Кыштыма, Миасса, Пласта, Сатки и Южноуральска можно сдать ПЦР-тест 22-23 февраля, читайте в нашем материале.

Напоминаем, несмотря на смягчение ограничений, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности для людей старше 65+ лет. Кроме того, следует также надевать медицинские маски в общественных местах, в том числе и в транспорте.

Также на Южном Урале продолжается вакцинация от коронавируса. Недавно первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт пояснила, когда ставить повторную прививку от COVID-19 в случаях, когда ее не получается сделать через 21 день.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 23 февраля 2021 года.

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