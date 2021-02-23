Хоккеиста из Челябинска Артемия Панарина обвинили в избиении девушки, но клуб НХЛ его поддержал

Спортсмен и тренер из Челябинска пересеклись в подмосковном «Витязе». Фото: ХК «Трактор»

Воспитанник челябинского хоккея, звезда НХЛ Артемий Панарин покинет расположение «Нью-Йорк Рейнджерс». Причина — инцидент 10-летней давности, о котором НА ДНЯХ рассказал еще один наш земляк — скандальный тренер Андрей Назаров.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Андрей Назаров, под руководством которого Артемий Панарин играл в подмосковном «Витязе» дал большое интервью «Комсомолке», где рассказал «один неприятный случай», о котором он предпочел бы не вспоминать, «если б не поведение Панарина». Материал был опубликован накануне на kp.ru.

— То, что Артемий в последние годы творит — не делает ему чести как гражданину России, члену национальной сборной. Он из Нью-Йорка учил жизни страну, которая сделала из него человека. «Открывал нам глаза». По его мнению, в России сейчас хуже, чем в 90-е. Он заявляет, что в стране царит беззаконие. Как-то там подсчитал, что 70% жителей «настоящая правда» и не нужна вовсе.

Назаров отметил, что лет 10 назад Панарин «получил шанс поумнеть», но «другую дорогу парень выбрал». Дело было в Риге 11 декабря 2011. На утро команда должна была вылетать в Минск, большинство хоккеистов пошли отдыхать по номерам, кроме нескольких легионеров и Артемия, подчеркнул Назаров.

— Погулял в баре отеля «Рэдиссон». Причем в процессе вечернего отдыха ему чем-то не понравилась юная посетительница заведения. 18-летнюю гражданку Латвии наш нападающий отправил на пол несколькими мощными ударами, — рассказал бывший тренер.

По его словам, инцидент замяли, заплатив круглую сумму. Правда сам Назаров этих денег не видел.

— Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в 40 тыс. евро, — заявил Назаров.

КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ В НХЛ?

Спортивная общественность помнит, как еще один воспитанник «Трактора», двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов распрощался с карьерой в НХЛ после избиения жены — Марты Варламовой. И тут снова — насилие…

Но в клубе «Нью-Йорк Рейнджерс» заявили, что «история сфабрикована». Американцы усмотрели в этом политический посыл. Приводим перевод заявления с английского:

— Артемий категорически и недвусмысленно отрицает все обвинения в этой сфабрикованной истории. Это явно тактика запугивания, используемая против него за откровенное высказывание о последних политических событиях. Артемий явно потрясен и обеспокоен, и ему нужно немного отдохнуть от команды. «Рейнджеры» полностью поддерживают Артемия и будут работать с ним, чтобы выявить источник этих необоснованных обвинений.

КТО ТАКОЙ АНДРЕЙ НАЗАРОВ?

46-летний Андрей Назаров — воспитанник челябинского «Трактора», однако профессиональная карьера хоккеиста началась в московском «Динамо», где он провел три сезона 1991-1994. Затем провел в НХЛ 12 сезонов. Помимо «Динамо», в России выступал за новокузнецкий «Металлург» и «Авангард». Его тренерская карьера полна взлетов и падений.

Завершив карьеру игрока, Назаров стал менеджером, а затем и главным тренером «Трактора» в 2007. В 2010 стал главным тренером ХК «Витязь». Через два года оказался на аналогичном посту в «Северстали» на сезон 2012/2013.

В 2013 возглавил донецкий «Донбасс», а затем сборную Украины по хоккею. С 2014 по 2015 годы возглавлял астанинский «Барыс» и Сборную Казахстана по хоккею — с целью сделать «Барыс» базовым клубом сборной, с которой нужно было пробиться на олимпийский турнир в Пхенчхан-2018.

В июне 2015 его взяли главным тренером СКА на два года, но через четыре месяца разорвали контракт. После он вернулся в «Барыс», а через год отправлен в отставку за неудовлетворительные спортивные результаты. В тот же день он лишился поста главного тренера сборной Казахстана — команда даже не смогла квалифицироваться на Олимпиаду-2018. После стал главным тренером хоккейного клуба «Нефтехимик». 29 декабря 2018 года был освобожден от занимаемой должности.

В плей-офф сезона 2017/2018 «Нефтехимик» Назарова устроил ледовое побоище с челябинским «Трактором», который впоследствии стал обладателем бронзы. Игроки клуба черно-белых тогда получили много травм. В матче 11 марта 2018 суммарно команды набрали 249 штрафных минут, из них 188 минут — у нижнекамцев. Эта встреча стала самой грубой в истории Кубков Гагарина, Бывший директор «Трактора» Иван Сеничев назвал происходящее «гопничеством и беспределом». Когда после грязной игры в Нижнекамске, «Нефтехимик» приехал в Челябинск, болельщики черно-белых «поприветствовали» команду и Назарова свистом. Тот сезон стал последним в его тренерской карьере.

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