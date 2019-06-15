2019-06-15T18:08:53+03:00
Общество

Променял хоккей на бильярд: Андрей Назаров открыл в Челябинске собственный спортивный бар

И приглашает звездных гостей
Лидия ПЕСКОВА
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Посетители бара смогут сыграть в бильярд.Посетители бара смогут сыграть в бильярд.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Знаменитый тренер Андрей Назаров, работающий с хоккеистами, открыл в Челябинске собственный бильярдный бар «Круазе». В баре планируют организовать «лучший биллиард, максимально вкусные напитки и самое хорошее настроение в городе», сообщает корреспондент КП-Челябинск.

По словам Андрея Назарова, среди звездных гостей он хотел бы увидеть тренера «Сент-Луиса» Крэйга Берюбе (его команда одержала победу в финале НХЛ).

— Мы с Берюбе всегда были противниками на льду, часто ругались и закусывались. Теперь же хочу пригласить господина Берюбе в мой бар, который недавно открылся в Челябинске. Выпьем по кружке пива, сыграем в бильярд. Обещаю, что обойдется без драк, — заметил Андрей Назаров.

СПРАВКА КП-Челябинск

Андрей Назаров — рекордсмен среди действующих тренеров КХЛ по количеству сыгранных матчей. Работал в семи клубах лиги: «Тракторе», «Витязе», «Северстали», «Донбассе», СКА, «Барысе» и «Нефтехимике», а также со сборными России, Украины и Казахстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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