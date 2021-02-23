Праздник 23 февраля в Челябинской области омрачила непогода: сильный ветер, снегопад и метель омрачает холод. Люди передвигаются мелкими перебежками от дома до магазина. Дороги переметает.— Вышел во двор прогреть машину. От ветра ее шатает из стороны в сторону, — рассказал житель Челябинска Эдуард.А в Магнитогорске утром сильный ветер разнес входную группу в ТРК «Тройка».Там же, в Магнитогорске, на улице Чкалова, 9 оторвало два листа железа с крыши — в настоящее время там ведутся ремонтные работы.— Один упал на проезжую часть возле дома (один из водителей остановился и убрал его на обочину). Второй улетел на другую сторону через дорогу так же на проезжую часть, все просто проезжали мимо, пока его не сдуло на трамвайные пути. Его начала убирать водитель трамвая и проезжающие мимо мужчины остановились помочь, — рассказали очевидцы.ГИБДД и дорожные службы настоятельно рекомендуют не выезжать на дорогу. Не обходится без аварий. Очевидцы сообщили о ДТП на М5 в районе поворота на Чебаркуль. Из-за аварии образовалась пробка.— Это не массовое ДТП, а три аварии по три машины рядом. Пострадавших нет, — уточнили в ГУ МВД по Челябинской области.Несколько авто столкнулись в Озерке. Как сообщили в полицейском главке, столкнулись 12 машин, пострадавших нет.— ДТП на дамбе, несколько машин. Не проехать ни с одной, ни с другой стороны. Видимость нулевая, — пишут в группе «Подслушано в Озерске».Такая ситуация сейчас в Троицке:И уж тем более не самое лучшее время, чтобы пойти в поход. Тем не менее находятся и такие смельчаки. Накануне в нацпарке «Таганай» понадобилась помощь туристам из Екатеринбурга.— Глубокий снег, большой груз, длительный переход привели к тому, что один из замыкающих отстал от основной группы. Догоняя товарищей всю ночь, от усталости и большой нагрузки он не заметил, как лицо потеряло чувствительность. Когда на рассвете его увидел вернувшийся за ним руководитель группы было уже поздно — мужчина получил очень серьезное обморожение лица, — рассказали в поисково-спасательной службе.Из-за проблем с давлением и плохого самочувствия не смогла продолжать поход 47-летняя женщина. Спасатели при помощи снегохода нашли группу на маршруте и эвакуировали пострадавшую до поселка Тюлюк, где передали родственникам.ВНИМАНИЕ!Как сообщили в Миндортрансе Челябинской области, до 8:00 24 февраля вводится временное ограничение движения транспортных средств на автодорогах регионального значения:— Объездная а/а вокруг г. Магнитогорск (км 0 - 104)— Троицк — Степное Пластовского МР (км 0 - 76)— Варна — Александрова — гр. Казахстана (км 0 - 93)— Нагайбакский — Фершампенуаз (км 0 - 35)— Кизильское — Богдановское (км 0 - 38)— Обручевка — Субутак (км 0 - 62)— Карталы — Снежный (км 0 - 41)— Южноуральск — Магнитогорск (км 0 - 201)— Верхнеуральск — Петропавловский. ( км 0 - 66)— Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск (км 44-216)— Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды (км 103 — 209)— Кизильское — Бреды — Мариинский — гр. Казахстана (км 0 — 176)— Бреды — Синий Шихан (км 0 — 52)— Магнитогорск — Кизильское — Сибай (км 40 — 83)К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru