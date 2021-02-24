«Пожарные снимали обувь, таксисты развозили бесплатно»: как спасали застрявших на дорогах Челябинской области

Южноуральцы отмечают самоотверженность спасателей Фото: СОЦСЕТИ

Из-за непогоды в ночь на 24 февраля десятки людей оказались в снежной ловушке на переметенной дороге ГРЭС-город в Троицке. Жители города рассказали, как спасали застрявших из-за непогоды людей.

— На трассе были таксисты, развозили бесплатно. С администрации. Многие водители откликнулись помочь в беде людям. Пожарные снимали с себя обувь, перчатки и отдавали замерзшим, — написал Ярослав Сухнев.

На помощь застрявшим откликнулось огромное количество людей: они кооперировались и готовы были выехать на снегоходах на помощь, приютить замерзающих, отвезти топливо.

— Товарищи, может поможем людям, собрать мобильные бригады у кого есть трактора, «Нивы», снегоходы, УАЗ. Просто МЧС не справляется. Пишите комментарии у кого какая техника, — пишут в группе «Подслушано Троицк».

Возле Мирного с 19:00 ждали помощи в маршрутке 15 человек. До них добрались и вывезли.

— Ребята, там возле Мирного люди замерзают. Может, есть кто, с ближних домов. Помогите людям. Маршрутки стоят с людьми. Говорят с 19 часов 23 февраля стоят, — пишет в Мария Ложечник

— Таксисты сегодня вместо МЧС работали!!!!!, — пишет Сергей Малютин

Возле села Летягино в Увельском районе застрял автобус — ночью детей эвакуировали и разместили в гостинице в Увельском районе.

Некоторые жители готовы были выехать, чтобы помочь пострадавшим. Но их отговаривали.

— Если нужна помощь, пишите, машина передний привод, может можем чем то помочь, может от куда, кого забрать нужно, — пишет Ирина Лиджиева

— Ирина, да вы сейчас мало кому поможете. Если только по городу а так лучше не рискуйте сами встанете, ответила ей Виктория Александрова.

— На ночлег могу забрать, — предложила Ирина.

Ночью в маршрутке замерзали три подростка.

— Три подростка сидят в 10 маршрутке уже 3 часа. Обращалась в МЧС, полицию. Говорят, чистим. Дети замерзли, кто там в пробке, помогите, пожалуйста. Посадите в теплую машину. Дети ног не чувствуют совсем, — написал Ярослав Сухнев.

Местные жители, которые были на месте, пытались найти их — в итоге ребята сами добежали до помощи.

— Дети побежали до помощи. Один в маршрутке остался. Через 10 мин. И его забрали. Спасибо кто не остался в стороне в это время, — пишет мужчина.

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