Февраль, видимо, решил под конец побыть самым лютым зимним месяцем. О чем говорят морозы с сильными метелями и снегопадом. Непогода обернулась для южноуральцев перекрытием дорог, массовыми авариями и снежным пленом на трассах. А в трех районах Челябинской области ввели режим ЧС: Варненском, Нагайбакском и Карталинском. Что творится с погодой и когда она перестанет свирепствовать мы узнали у синоптиков.По словам сотрудников Челябинского гидрометеоцентра, южноуральцы сейчас наблюдают аномалию. Сначала в регионе стояли аномальные холода, затем к ним добавились сильные ветра со снегом.— Такая погода ожидалась еще на прошлой неделе. Мы «штормили» сначала аномально холодной погодой: о том, что кое-где температура воздуха может быть до -35...-40 градусов. Она и была до 39 градусов в Верхнеуральске, в ночь на 22 февраля. Это самая низкая температура в эти дни. В Октябрьском было -36, в Мирном -35, в Варне -37. В последние дни, 22-24 февраля, мы давали уже предупреждения о сильном ветре, о сильных метелях и снегопадах, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометеоцентра Надежда Ячменева.Челябинский гидрометеоцентр дает краткосрочные прогнозы, только на ближайшие три дня. Потому информации о том, когда в регионе потеплеет, здесь нет. Сегодня к 12 часам появится прогноз на ближайшие дни.По данным других сервисов, потерпеть нужно еще как минимум сутки. По прогнозу гидрометцентра России, в Челябинске в ночь на 25 февраля ожидается -31, днем воздух прогреется до -17, пройдет небольшой снег, ветер будет юго-западный 3 м/с. «Яндекс Погода» прогнозирует на завтра в Челябинске -28 ночью, -17 днем, с ветром до 4,9 м/c.С пятницы начнется потепление. Ночью 26 февраля будет -21, днем -16, ветер южный, 6 м/c, небольшой снег. В субботу и воскресенье синоптики прогнозируют уже -16 ночью и - 6 градусов днем, тоже с небольшим снегом.С надеждой на тепло следим, как Челябинская область переживаем непогоду 24 февраля. В нашей трансляции читайте, что известно к этому часу.НА ЗАМЕТКУКуда звонить, если попали в беду на дороге:ГУ МЧС России по Челябинской области: 101, 102 и 112;Круглосуточная диспетчерская служба миндортранса Челябинской области: +7 (351) 237-88-92;Упрдор «Южный Урал» (отвечает за федеральные трассы): 8 (351) 266-65-63.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru