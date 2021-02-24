В Челябинской области фельдшеры на тракторе добрались до роженицы по заметенной дороге

С мамой и крохой все в порядке. Коллаж: Кристина Бражникова, миндортранс Челябинской области

В Карталинском районе Челябинской области из-за разгула стихии введен режим ЧС. Дороги перемело. Маленький поселок Снежный, с населением в тысячу человек, буквально оказался отрезанным от райцентра. И в эту неспокойную ночь фельдшеры приняли роды на дому у 21-летней девушки. К роженице они добирались глубокой ночью на тракторе.

«ЗАДУЛО ТАК, ЧТО ИЗ ДОМА ВЫЙТИ НЕ МОГЛИ»

Светлана Бугрименко живет с мужем на окраине поселка. Схватки у девушки начались в полночь, отошли воды.

— Муж был дома, позвонила маме чтобы пришли откопали дверь, потому что задуло так, что из дома выйти не могли. Пришли родственники, прочистили тропинку. Начали звонить в скорую. Медики не смогли выехать, так как дороги перекрыли, да машина бы и не завелась, — рассказала Светлана КП-Челябинск.

Родственники поднялись, как по тревоге. У Светы первые роды, но в роддом ее никак не увезти, единственный выход — везти медиков к ней и рожать дома.

— Связались с местным главой. Глава выделил трактор. И на нем двух местных фельдшеров доставили к племяннице, — вспоминает дядя Светланы.

ДОМА ДО УЛУЧШЕНИЯ ПОГОДЫ

К двум часам ночи медики, Елена Батманова и Алена Шакурова, добрались до роженицы. А в 3:50 в доме раздался долгожданный крик младенца.

— Прошло все хорошо, поддержку оказывали и врачи, и близкие. Со мной и ребенком все в порядке. Находимся мы дома. Елена Батманова приезжала через несколько часов проверить состояние, — говорит молодая мама.

В соцсетях Светлана поблагодарила фельдшеров, водителя трактора, который прочистил дорогу, и своих близких, поддержавших ее в самый важный момент.

Кроху назвали Настенькой. Сейчас она с мамой дома. Как только появится возможность, за мамой и дочкой пришлют скорую из Карталов.

— Мама и новорожденный ребенок находятся под присмотром медицинских работников. Квалифицированные врачи с большим опытом работы четко сработали и приняли роды у молодой пациентки. Все прошло без осложнений, под контролем заведующего родильным отделением районной больницы, который в постоянном режиме также находился на связи и консультировал медиков. На данный момент мама и малыш чувствуют себя хорошо, — прокомментировали в минздраве Челябинской области.

Как Челябинск и Челябинская область справляются с непогодой 24 февраля, читайте в нашей онлайн-трансляции.

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