На трассах Челябинской области сегодня апокалипсис: холодина, чудовищный ветер, заметенные дороги. Более 1200 человек оказались в снежном плену в мороз, особенно на юге региона. По данным ГУ МЧС России по Челябинской области на 17 часов 24 февраля, в пункты временного размещения доставлены 610 человек. В такую погоду люди делятся теплом друг с другом — и речь не только про обогреватели. На помощь замерзающим бросились спецслужбы, а также волонтеры и жители соседних населенных пунктов. Они забирали людей из застрявших в снегу машин, обогревали, помогали связаться с близкими, просто поддерживали и успокаивали.В обед магнитогорское отделение поискового отряда «Легион-СПАС» опубликовало пост с просьбой помочь эвакуированным горячим питанием и питьем. В помощи нуждались 481 человек, среди которых было 45 детей. Люди не могли выехать домой и пережидали непогоду в ближайших поселках, во временных пунктах размещения. Готовых им помочь просили откликнуться в комментариях. Сейчас под записью уже 123 комментария с номерами телефонов.Леночек:— Могу помочь теплыми вещами, чаем, водой, питанием. Подвезу в пределах города.Ирина:— Можем пирожков напечь, только нужно, чтобы кто нибудь приехал забрать.Елена:— Есть машина. Жду вашего разрешения и координаты. Готовлю горячее, привезу воду. Если нужно заберу у тех, кто сам не может отвезти.Иван:— Подготовлены по полной 2 «паджерика» и снегоход, готовы выехать прямо сейчас.Екатерина:— Есть большая чистая канистра. Могу чаю наварить и завернуть в теплое, чтобы не остыло быстро. Сетку минералки передам.Анна:— На работе, магазин возле ДжазМолла. Могу наделать бутербродов, могу — чай, кофе, сахар передать, кто может подъехать, забрать?Ольга:— Готовы помочь, Нива ВАЗ 2131, не подготовленная, могу привезти кг 10 пельменей замороженных, а также деньгами. Колбаса, чай, хлеб, конфет и т. д. Куда, когда, пишите.Семен:— Привезу банку меда, напишите куда.Катерина:— Компот есть литров 10, консервы, хлеб, печенье. Если там есть возможность варить супы, картошка, макароны. Только напишите заранее куда привезти.Татьяна:— Готовы помочь: чай, сахар, печенье, одноразовая посуда. Человек на 150 хватит.Катерина:— Можем приготовить бутерброды, горячий чай 10 литров в канистру, минводу, можем по городу, где можно проехать на легковой машине , перевозить людей и т. д. Живем на гортеатре.Любовь:— Могу помочь горячим питанием: каша для детей, есть смесь для детей, суп могу сварить, компот, булочек напечь. Надо заранее знать, чтобы приготовить. Доставить могу только по городу, за город не сможем поехать, или если кто-то заберет по пути и сможет до места довезти питание, район Доменшиков.И неравнодушные люди продолжают предлагать свою помощь, чтобы никто не остался в беде.Сегодня подвиги совершили и пожарные, которые часами вытаскивали людей, отдавая им свои варежки и обувь. И фельдшеры, отправившиеся на тракторе к роженице по заметенной дороге, и полицейские, почти сутки находившиеся на трассе. Больше материалов и трогательных историй на тему «Непогода в Челябинске 24 февраля 2021 года» читайте здесь.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru