«Спать не хотел, думал о попавших в беду»: машинист бульдозера всю ночь вытаскивал из снега автомобили, застрявшие на трассе в Челябинской области

В ночь на 24 февраля непогода застала врасплох многих южноуральцев, застрявших на трассах Челябинской области. Автомобилистам приходилось безвылазно сидеть в машинах и надеяться либо на спасение, либо на улучшение погоды. Сотрудники МЧС постепенно добирались до застрявших и эвакуировали их в ближайшие населенные пункты, и если здесь можно сказать, что это их работа, то машинист бульдозера Николай Фотов просто оказался рядом и не мог оставить своих земляков в беде.Николай работает машинистом в цехе топливоподачи Троицкой ГРЭС, и вчера он вышел в ночную смену. На своем бульдозере мужчина, как обычно, подавал уголь в котел, пока в первом часу ночи не раздался звонок. На другом конце трубки машиниста попросили о помощи — буран буквально парализовал движение на трассе под Троицком, и нужно было вытаскивать застрявшие автомобили из снега, в том числе и технику дорожных рабочих.— Около 00:30 мне позвонил начальник смены электростанции и сообщил, что нужно помочь в расчистке дороги ГРЭС-город и вытащить застрявшую технику, — рассказывает Николай КП-Челябинск. — Я подготовил бульдозер и выехал на место, где меня встретил начальник цеха Андрей Сумароков. На дороге увидел заблокированные снегом автомобили: 4 маршрутки и несколько легковых, а также экипажи МЧС, дорожную технику, улетевший в кювет погрузчик.По словам Николая, людей в автомобилях не было — они стояли с заглушенными двигателями, лишь одна маршрутка подавала признаки жизни. Как только машинист расчистил часть трассы до моста, микроавтобус помчался в город.— Спать совсем не хотелось, — признается машинист. — Наверное, адреналин сыграл свою роль. Думал только о том, как скорее помочь всем, попавшим в беду. Несмотря на мороз и ураганный ветер, в бульдозере было тепло.В шесть утра, когда смена подошла к концу, откапывать машины приехал коллега Николая Евгений Абрамов. В подобной ситуации наш герой оказался впервые. По долгу службы он имеет дело совсем с другими температурами — на ГРЭС с помощью бульдозера в котлотурбинные цеха подается уголь. Там эта работа делается круглосуточно и при любых погодных условиях, но сегодняшнюю ночку Николай запомнит надолго.Да и не только он, ведь метель коснулась, кажется, всех южноуральцев — во многих муниципалитетах сегодня был объявлен режим ЧС. Подробно о том, что творилось и продолжает твориться в непогоду 24 февраля, читайте в наших материалах.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru