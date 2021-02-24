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Общество

«Спать не хотел, думал о попавших в беду»: машинист бульдозера всю ночь вытаскивал из снега автомобили, застрявшие на трассе в Челябинской области

Николай Фотов оказался рядом и не оставил земляков в беде
Сергей СОТНИКОВСергей СОТНИКОВ
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