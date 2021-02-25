Полезные советы: безопасность детей в автомобилях SKODA

Автомобили ŠKODA по праву завоевали популярность среди семей с детьми благодаря просторному салону и высокой функциональности. Однако маленьких пассажиров необходимо всегда перевозить в подходящих детских креслах, получивших соответствующее одобрение, чтобы обеспечить максимальную защиту в случае аварии. Заднее сиденье является самым безопасным для ребенка местом, но существуют решения, позволяющее перевозить малышей и на переднем пассажирском кресле. Каталог оригинальных аксессуаров ŠKODA предлагает целую линейку кресел, подходящих для детей любого возраста.

При перевозке детей в автомобиле безопасность играет первостепенную роль, ведь мышцы