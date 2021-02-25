Александр Егоров о трамвайном коллапсе во время непогоды в Челябинске: «Это саботаж транспортной системы»

Александр Егоров намерен обратиться в мэрию по работе ГЭТ. Фото: Александр Егоров/facebook.com, Андрей Абрамов

После сильной метели в Челябинске была парализована работа трамваев: рельсы замело, стрелки замерзли. Накануне транспортники потратили целый день на борьбу со стихией. Дошло до смешного: спецвагон со щетками тоже застрял в сугробе. Вечером, когда трамваи снова вышли на линию, на Теплотехе сошел с рельсов вагон — не переключилась стрелка. А не переключилась потому, что опять замерзла.

У горожан возник вполне логичный вопрос: что будет, когда уберут дублирующие маршруты и сделают трамвай основным видом транспорта, как это запланировано по новой трансопртной схеме.

Новый замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров оценил ситуацию резко негативно и назвал ее саботажем.

— Это не нормальная ситуация, когда трамвай не работает. Мы делаем ставку на трамвай как магистральный транспорт, мы хотим его развить, представить в совершенно ином качестве, современном, скоростном. Любой невыход трамвая в подобной ситуации расценивается как саботаж транспортной системы, — рассказал Александр Егоров на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

Он отметил, что делая ставку на развитие трамвая, нужно не только покупать новые вагоны (кстати, в этом году купят срезу 30 штук), но и обновлять инфраструктуру.

— Долгое время стрелочные переводы обогревалось. Часть поломались, часть выключена специально, потому что много тратят электроэнергии. Первые, что нужно — подогрев стрелок. Второе — разобраться со снегоочистителями. Должно быть три-четрые, может быть пять. По моей информации, есть только один и мы задаем вопрос руководству ГЭТа, почему они ничего не делают для ремонта. Их нужно было подготовить заранее и выпустить на линию, — рассказал Александр Егоров.

Поскольку ЧелябГЭТ подчиняется мэрии города, миндортранс планирует подготовить письмо на имя Натальи Котовой с просьбой разобраться в ситуации.

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