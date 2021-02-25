Жители Челябинской области были не готовы к тем испытаниям, которые подготовили для них аномальные морозы и метель за последние дни. В результате этого сотни, а то и тысячи машин оказались буквально занесены снегом. На фоне царящего хаоса, творившегося на Южном Урале, появились и те, кто предпочел позариться на чужое имущество. Смотрим, как выглядят дороги Челябинской области после метели.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru