За постановкой наблюдал сам президент: спектакль о похоронах Сталина наделал много шума в Челябинске

В пьесе «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» есть даже Ленин, который является Сталину. Фото: Марат Муллыев

В челябинском камерном театре — премьера провокационного спектакля «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Как говорит главный герой «недовольными окажутся и сталинисты, и антисталинисты, и консерваторы, и либералы». О чем спектакль и как решились на постановку в Челябинске, мы узнали до премьерного показа.

Это своего рода спектакль о спектакле. По сценарию, модный столичный театр готовит постановку о Сталине. И не просто о Сталине, а его смерти. Но вдруг выясняется, что им заинтересовался ни кто иной, как сам президент! Глава государства, который «уже пилотировал сверхзвуковой самолет, опускался на батискафе в мрачные глубины океана, играл на рояле в Большом зале консерватории», теперь хочет посмотреть за обедом, как там собираются показать его «предшественника».

«Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» — спектакль о спектакле. Фото: Марат Муллыев

В пьесе есть и чиновничий цинизм: сначала вручили награду, а потом забрали и сожгли. Фото: Марат Муллыев

Затем он внезапно говорит: «не очень хорошо, когда герой умирает». А потом заявил... что хочет сам поставить спектакль. Но это история не столько о тирании, а о том, насколько преступной может быть пластичность человеческой психики в подобных условиях.

Читки пьесы, которые проводились до этого в различных театрах, наделали много шума даже за рубежом. Кстати, в Европе тоже хотели поставить спектакль, но помешала пандемия.

В спектакле показан молодой Хрущев. Фото: Марат Муллыев

Под конец появляется молодой Сталин. Фото: Марат Муллыев

Серьезность момента разбавляет хореография. Фото: Марат Муллыев

Перед премьерой в Челябинске возмутились активисты регионального отделения партии «Коммунисты России». Кто-то даже пришел к стенам театра.

— Доброволец стоял с плакатом. Холодно было, недолго выдержал, — рассказала режиссер-постановщик Виктория Мещанинова. — В нашем тихом Челябинске это было так неожиданно! Камеры за ним побежали, а уже след простыл. Я думаю, что объявить войну такому маленькому театру — дело досадное. В их партийной организации должно быть достаточно забот по защите трудящихся.

Впрочем, режиссер отмечает, что каждый имеет право выражать свое мнение. А если у зрителей возникает отклик, значит пьеса выбрана правильно.

Спектакль, считает Виктория Мещанинова, не столько о Сталине, сколько о нас. Премьера была запланирована на осень 2020 года, но сначала всех закрыли на карантин, потом еще и заболели актеры театра. Так случилось, что за это время пьеса стала еще более современной.

— Время настолько уплотнило и хорошее, и плохое, и разное. Сегодня она особенно современна. Кто-то ежится и кого-то она напрягает, — отмечает режиссер.

На вполне логичный вопрос, не страшно ли, Виктория Мещанинова с улыбкой отвечает:

— Ну чего мне в моем возрасте бояться? На пенсию отправят? Я и так пенсионер. Дело не в том, что я такая смелая, для меня вообще творчество — территория свободы. Страх — великое испытание, величайший инструмент для манипуляции, — говорит она.

Режиссер Виктория Мещанинова и автор пьесы Артур Соломонов. Фото: Марат Муллыев

В интервью на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) автор пьесы, драматург Артур Соломонов определяет ее как трагифарс — жутко и смешно. И чем дальше развиваются события, тем больше смешно и там более страшно.

— Спектакль не о Сталине, здесь нет биографического Сталина. Я его не знал, я не биограф. Мы говорим о сегодняшней ситуации, символом которой стал Сталин, — отмечает Артура Соломонов.

Главный герой, который старается не ударить в грязь лицом перед президентом, и сам становится тираном. Фото: Марат Муллыев

Автор специально приехал на премьеру в Челябинск из Израиля.

Премьера спектакля «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» состоится сегодня, 26 февраля. Ближайшие показы будут 27 февраля, 14 и 27 марта.

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