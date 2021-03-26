В Златоусте Челябинской области благоустроят ключевые места для отдыха горожан

Вот такая красота должна появиться в Златоусте. Фото: администрация ЗГО

В Златоусте Челябинской области благоустроят места, где горожане любят проводить время. Здесь положат плитку, установят фонари и арт-объекты. О грядущем благоустройстве рассказал мэр города Максим Пекарский.

Дорожки выложат плиткой. Фото: администрация ЗГО

По благоустройству на центральной улице Златоуста — 1-я линия проспекта им. Ю. А. Гагарина (выше парка «Крылатко») и на набережной городского пруда в районе храма Александра Невского уже отыграны аукционы, контракты заключены.

Поставят скамейки и фонари. Фото: администрация ЗГО

— Весной, как позволит погода, подрядчик приступит к работам. А за счет сэкономленных средств выполним еще благоустройство сквера «Яблоневый сад» в районе машиностроительного завода», — отметил Максим Пекарский.

Гулять по таким местам будет приятно. Фото: администрация ЗГО

В сквере «Яблоневый сад» помимо плитки, светильников и озеленения, поставят скамейки и урны, а также отремонтируют лестницы. Сейчас готовятся документы для аукциона.

Фото: администрация ЗГО

В 2021 году на мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа» предусмотрено порядка 47 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов, а также софинансирование из местного бюджета в размере 473 тысяч рублей. Помимо общественных территорий комплексное благоустройство ждет 11 златоустовских дворов.

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