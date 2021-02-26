Такой зимы в Челябинске не было давно. Город так замело, что тысячи машин пришлось буквально откапывать из-под сугробов. В некоторые авто намело столько снега, что водители находили его даже внутри капота. К снегопаду добавился еще сильный ветер, который валил деревья и дорожные знаки. Общественным транспортом добраться до работы или уехать по делам крайне сложно, на своих машинах тоже. Спрос на такси резко увеличился, отчего и цены тоже выросли.В сервисах такси уверяют, что тарифы не повышали. И разъясняют, как формируется цена.- На итоговую стоимость влияет спрос в момент вызова такси, километраж поездки, и время, которое вы находитесь в пути. В городе сейчас очень сложная обстановка. Многие водители не смогли завести машины, откапать их, или выехать со двора. Водителей стало меньше, хоть мы и стараемся привлекать на линии как можно больше людей. При этом пассажиров, которым срочно нужно уехать, стало больше, - поясняют диспетчера. – Не менее важный момент, из-за непогоды транспорт двигается медленнее, средняя скорость снизилась, а время, которое пассажир находится в пути выросло. Все эти факторы влияют на итоговую стоимость поездки. Стоимость одного километра и одной минуты пути остались прежними, а погодные условия изменились не в лучшую сторону.ЛАЙФХАКИ1. Если ваш рабочий день не начинается ровно в 9.00, заказывать такси лучше в 9.15 или 10.00, когда падает спрос. Если в офисе нужно быть к 9.00, тогда выезжать лучше пораньше, до начала час пика. В этом случае заказываете машину не позже 8.15.2. Похожего правила придерживайтесь и в вечернее время. Чтобы уехать с работы на такси по приемлемой цене, машину лучше всего вызывать в 17.40, или после 19.00. Самые высокие цены держатся с 18.00 до 18.50.3. В ночь с пятницы на субботу приходится третий час пик. Длится он с 22.00 до 3.00. Удачное время для заказа машины примерно за 10-15 минут до начала нового часа (в 23.45, в 00.50, и так далее).4. В субботу ночью спрос на такси даже выше, чем в пятницу. Машин в городе в это время меньше, пробок тоже, но на линии работает не так много таксистов, как в будни. По данным сервисов такси, больше всего заказов приходится в период с 10 по 20 минуты каждого часа: в 23.10, 00.20, 1.20, 2.10 и так далее. Немного ниже спрос за 15-20 минут до наступления нового часа: в 23.50, 00.40, и так далее. Вызывайте авто в это время.5. Если хотите сэкономить, и не сильно привязаны ко времени, подождите, когда снизится спрос. Все, кому нужно срочно именно в это время уехать, разъедутся, цена снизится. Если еще и пробок станет меньше, то стоимость еще упадет, - советуют в службах такси. – Есть и другой альтернативный выход, но более сложный. Самую затратную часть пути с пробками можно проехать на общественном транспорте, чтобы не переплачивать, а дальше вызвать такси. В Яндекс.Картах видны все проблемные участки. Вы запросто составите подходящий маршрут.