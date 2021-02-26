Пес заплакал, когда отогрелся: в Челябинской области волонтеры спасли собаку, найденную на дороге в мороз

Хозяева отказались от животного, и за его жизнь сейчас борются волонтеры. Фото: Максим Бикбаев

Челябинская область несколько дней была во власти стихии. Говорят, в такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Однако как минимум один питомец все-таки оказался брошенным в мороз.

В пургу, 24 февраля, Максим Бикбаев ехал из Кусы в Нязепетровский район. Решил навестить маму, которая живет в деревне Аптрякова. На подъезде к деревне Максим увидел на обочине собаку. Животное свернулось калачиком, вся его шерсть была покрыта льдом и снегом. Максим сначала подумал, что пес замерз до смерти, но вдруг тот поднял морду...

ХОЗЯЕВАМ НЕ НУЖЕН

Максим остановился, аккуратно взял пса на руки и положил в машину. А когда добрался до деревни, распространил по нязепетровским пабликам пост в надежде отыскать хозяев. Но питомца, едва не погибшего на холоде, никто не искал.

— Выяснилось, что пес жил в деревне, он породистый, — колли. Его хозяева переехали из Екатеринбурга. Я так понял, с их слов, что пса покусали деревенские собаки, и после этого он убежал. Почему не вернули, хозяева не могут ответить на этот вопрос, — рассказал КП-Челябинск Максим.

Хозяева признались, что они уже подыскивали колли другую семью, потому что условий в их деревенском доме для него нет.

НАЗВАЛИ МАКСИМОМ В ЧЕСТЬ СПАСИТЕЛЯ

Вскоре с Максимом связались породники и забрали колли в Златоуст. Зооволонтеры за сутки собрали деньги на лечение питомца. Всю ночь ветеринары делали все возможное, чтобы пес выжил. Собака была в крови, у нее раны и гематомы, шерсть в колтунах.

— И он сейчас жив, что будет завтра, не знает никто...Но я очень хочу, чтобы это завтра у него было! Собаке 10 лет, она в очень плачевном состоянии, но я очень хочу чтоб пес жил... Хочу, чтобы его старость прошла в сытости, в тепле и в любви! Конечно, нам еще предстоит длительный путь к выздоровлению, но то, что он уже сам пьет и кушает, это уже хорошо. И еще, собаку «хозяевам» не отдам! Парня решили назвать Максом в честь спасителя, — написала Люция Мухаметханова, она сейчас выхаживает пса.

Люция сняла видео, на котором кормит питомца с рук. Видно, как у пса льются слезы из глаз. Рядом с его лежанкой — «группа поддержки», несколько других собачек, которые переживают за сородича и подбадривают его.

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