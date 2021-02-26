Клетки с крысами и омлет с минтаем: челябинка показала пункт временного размещения для застрявших на трассе

Смотрится как в бомбоубежище, но на самом деле просто снято вечером. Фото: читатель КП Татьяна

Несмотря на штормовое предупреждение Татьяна из Челябинска вместе с друзьями и семьей отправилась на Банное. В итоге попала в пункт временного размещения для застрявших на трассе. Всего во время сильной метели, которая бушевала на Южном Урале почти три дня, в таких пунктах пережидали непогоду 687 человек, из них 58 детей. Татьяна рассказала, как их спасали и какие были созданы условия.

Девять человек с двумя детьми, а еще собака — такой компанией ехала Татьяна на отдых. Но вместо отеля и горнолыжных склонов все оказались в школе Верхнеуральского райна, где развернули пункт временного размещения.

— 23 февраля мы поехали на Банное. Каждый год в этот день ездим. В прошлом году была такая же погода, тоже мело, но мы доехали, все нормально. Да, МЧС пишет, но прогноз же не всегда сбывается, — объясняет Татьяна. — В Верхнеуральске стоял пост ГАИ и дальше не пускал, потому что трассу перекрыли. Сказали: «Оставайтесь здесь».

Днем все размещались в классах. Фото: читатель КП Татьяна

Немногочисленные гостиницы поблизости оказались забиты под завязку — не так часто в тех краях такой ажиотаж.

— Мы поехали в пункт временного размещения, который находился в школе. Максимум нас было 46 человек. Кто-то смог уехать, кто-то по два раза пытался выехать и возвращался. В первую ночь было прохладно, брали по несколько одеял. Кровати стояли в спортзале, днем классы открывали — там детям включали мультики на экранах, мы фильмы смотрели, — продолжает Татьяна.

Проблем с размещением собаки не было. Кто-то и вовсе ехал с двумя домашними крысами — они все это время мирно сидели в клетке.

Кормили в пункте временного размещения хорошо. Как говорится, первое, второе и компот.

— Давали суп гороховый, гречку с тушенкой, омлет с минтаем (это было самое необычное блюдо), кашу «Дружба», макароны с колбасой, хлеб, масло, сыр. У нас было много своей еды. Так, что даже могли выбирать, — отмечает Татьяна.

— Я сама из Оренбургской области. Часто ездила туда из Челябинска. И в метели, и в ледяной дождь попадала, поэтому приходилось бывать в экстремальных условиях, — продолжает она.

Днем, 25 февраля, когда открыли трассу, Татьяна и ее близкие все-таки поехали на Банное. Говорит, в следующий раз будет более внимательно смотреть прогноз погоды.

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