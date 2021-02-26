«Замерзаем, в квартире +5»: город в Челябинской области на трое суток оставили без отопления

В городе в аномальный холод прорвало теплотрассу. Фото: vk.com/Сергей Кравцов

В лютый мороз жители Нязепетровска третий день сидят без отопления из-за аварии на теплотрассе. Горожане уже не сдерживают эмоции и просят чиновников «подумать о людях». Называются десятки адресов, где в домах жуткий холод. Кроме того, из-за замерзших труб пропала вода.

— На улице — 36, дома + 15 — это с обогревателем, как быть?

— Стараемся держаться, в кухне печку топлю, в зале и спальной обогреватели, ужас, за свет платить потом сколько.

— У меня в квартире +5, мощный обогреватель ставить нельзя — в доме аварийная проводка.

— Холодина, батареи в подъезде полопались, дома у мамы минус уже.

— У меня плохая печь, топлю по три раза в день, а тепла нет. Дров мало осталось. Еще и трубы перемерзли, остались не только без отопления, но и без воды.

Нязепетровцы опубликовали фото термометров: -36 на улице и -15 дома. Фото: vk.com/«Подслушано Нязепетровск | #ПН»

Нязепетровцы заявили, что готовят коллективное обращение в областную прокуратуру. Они хотят призвать к ответу местные власти и подрядчика, который капитально ремонтировал теплотрассу несколько лет назад.

Накануне власти Нязепетровска отчитались перед губернатором, что аварийно-восстановительные работы на теплотрассе завершены и тепло постепенно возвращается в дома. Это заявление возмутило жителей, поскольку батареи в их квартирах были по-прежнему холодными.

Сегодня, 26 февраля, в пресс-службе городской администрации КП-Челябинск заявили, что работы все-таки продолжаются:

— Как сообщил глава Нязепетровского района Сергей Кравцов, восстановительные работы в городе продолжаются. Подключили школу, детский сад, музыкальную школу, сейчас запускают многоквартирные дома.

Позже КП-Челябинск стало известно, что в Нязепетровск выехали аварийные бригады из разных городов области: Снежинска, Кыштыма, Верхнего Уфалея, Челябинска и Каслей. Более того, в Нязепетровске с утра работает первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.

В пресс-службе областного минстроя сообщили, что отопление дали еще в 13 домах, скоро тепло появится еще в восьми. Кому требуется, спецслужбы подвозят дрова и обогреватели.

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