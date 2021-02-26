Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 27 февраля 2021: в каких ТК можно сдать тест на ковид

Так выглядит вакцина от коронавируса, которая поставляется на Южный Урал Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинская область продолжает вести активную борьбу с пандемией коронавируса. Власти региона, чтобы снизить число заражений, проводят активную вакцинацию населения. Кроме того, у южноуральцев появилась также возможность бесплатно проходить ПЦР-тестирование в торговых центрах по выходным.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки в регионе коронавирус подтвердился у 206 южноуральцев. Всего с начала пандемии зафиксирован 51 751 случай заражения.

Из больниц выписались 224 человека. На лечении по-прежнему остаются 5418 человек. При этом в области скончались девять человек: пять — от COVID-19, четыре — от других причин.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Недавно региональный Минздрав опубликовал список мест, где можно будет сдать ПЦР-тест на коронавирус 27-28 февраля. Тестирование запланировано в торговых центрах Челябинска, Магнитогорска, Кыштыма, Карталов, Миасса, Пласта, Сатки и Южноуральска. С полным списком мест, где будет проходить вакцинация, можно ознакомиться в материале на нашем сайте.

Вакцинация от коронавируса также проходит и среди сотрудников исправительных учреждений Челябинской области. Одними из первых, кто поставил себе прививку, стали работники областной психиатрической больницы УИС региона.

— Вакцинация сотрудников проводится в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Для ее проведения были приглашены работники ГАУЗ Городской больницы № 1 им. Г. И. Дробышева города Магнитогорска. Вакцинация проводилась вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), — рассказала главный санитарный врач ГУФСИН области Татьяна Воеводова.

Всем желающим провакционироваться нужно было заполнить согласие и анкету, а также пройти обязательный первичный осмотр врача и консультацию.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 27 февраля 2021 года.

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