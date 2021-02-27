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Общество

Полицейские на снегоходе спасли более 30 человек во время непогоды в Челябинской области

Застрявших южноуральцев пришлось срочно эвакуировать с заметенной дороги
Иван АЛЕКСЕЕВИван АЛЕКСЕЕВ
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