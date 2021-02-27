Полицейские на снегоходе спасли более 30 человек во время непогоды в Челябинской области

24 февраля Челябинскую область застала врасплох непогода, а особенно это коснулось южноуральцев, оказавшихся на трассах. Не стал исключением и Верхнеуральский район, где метель буквально пленила десяток автомобилей и один микроавтобус в снегу. Застрявшие машины не могли ехать дальше, а топливо заканчивалось, поэтому людей нужно было оперативно вытаскивать. Спецтехника тоже не могла быстро прийти на помощь, поскольку из-за вьюги образовался снежный затор.Тогда спасать людей отправились капитан полиции Сергей Головин и уже ветеран МВД Александр Карымов. Начальник отдела полиции Верхнеуральска Николай Зайцев договорился с местным предприятием о выделении снегохода, на котором Головин ездил за людьми и по два человека вызволял их из лап стихии. Вез он их прямиком к Карымову, который вместе с бригадой скорой помощи ждал спасенных и отпаивал горячим чаем.Позже к спасательной операции присоединились неравнодушные верхнеуральцы Дмитрий Епишко и Алексей Пензин, которые тоже помогали на снегоходах.— Точное количество совершенных рейсов страж порядка назвать затрудняется, но, судя по количеству спасенных людей, их было сделано не менее пятнадцати, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. — В дальнейшем на машине скорой помощи всех пострадавших доставили в пункт временного расселения в поселке Петропавловский.Всего эвакуировали более тридцати человек, среди которых были и дети. Сейчас решается вопрос о поощрении всех участников операции.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru