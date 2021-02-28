Это просто чудо: в Челябинске расстрелянная из ружья собака выжила и обрела любящую семью

В теле собаки обнаружили около 30 пуль. Фото: клиника «Добрый хвост»

Больше двух недель назад Мишель нашли умирающей на трассе. Какие-то нелюди использовали ее как живую мишень. Все тело собаки было изрешечено дробью — около 30 пуль в морде, черепе, грудной клетке, на спине и в других частях. Однако ни одна не принесла здоровью животному значительного ущерба.

Ветеринары провели Мишель несколько операций. Большую часть пуль достали, какие-то останутся в теле навсегда, потому что извлекать их опасно. Кроме того, врачи обнаружили у бедолаги застарелый перелом ребер. Собака буквально выжила чудом! Она встала на лапы, смогла самостоятельно кушать. Сейчас Мишель — практически здоровый питомец. И счастливый, потому что накануне у нее появилась заботливая и любящая семья.

Хозяйкой Мишель стала учительница из Кыштыма. Фото: клиника «Добрый хвост»

— Мишель преодолела путь в 100 км и оказалась в Кыштыме, теперь она будет жить здесь в семье Натальи, чудесной доброй женщины-преподавателя. Наталья увидела репортаж о Мишель по телевидению, и поняла, что жить не может без этой собаки. У Мишель будет свой просторный вольер и отдельная «квартира», соседкой Миши станет собачка по кличке Кукла, — рассказали сотрудники ветклиники «Добрый хвост», где выходили хвостатую.

Мишель не приучена к жизни в квартире, она не знает, что такое выгул, поводок. Поэтому ветеринарам было важно найти ей комфортные условия именно во дворе.

Чудом выжившему питомцу предстоит еще несколько месяцев восстановления. А также — стерилизация, чтобы решить проблему яичниками. Но все страшное уже позади.

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