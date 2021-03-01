Масленица 2021 в Челябинске начнется с 8 марта. Все семь дней будем кушать блины, а на выходных — провожать зиму. Главные торжества на Масленицу 2021 в Челябинске выпадут на 13 и 14 марта. Многих волнует вопрос, где и когда пройдут народные гуляния, учитывая пандемию коронавируса. Публикуем предварительную афишу мероприятий.САД ПУШКИНА, КИРОВКА И ПАРК ТЕРЕШКОВОЙ— Праздничные гуляния на Масленицу пройдут 14 марта, — рассказал КП-Челябинск директор МАУ «Городской сад имени Пушкина» Игорь Клеин. — Точное время начала праздников будет известно ближе к мероприятию, но все они начнутся одновременно в саду Пушкина, на Кировке и в парке Терешковой. В саду Пушкина точно поставим столб для любителей покорять вершины, организуем перетягивание каната, установим бревно для битвы подушками.Помериться силами в потешных состязаниях все желающие смогут на главной пешеходной улице города и в парке Терешковой. Правда, столба в последнем не будет.Зато везде можно принять участие в забавных играх и конкурсах, отведать блинов и шашлыков и посмотреть на выступление фольклорных коллективов.Завершатся праздники сжиганием чучела Масленицы.14 марта, начало в 13:00 (ориентировочно).ПАРК ГАГАРИНАТрадиционно праздник с забавами, играми, ярмаркой и выступлением артистов проходит на главной сцене у фонтана. Самые сильные и смелые покоряют ледяной столб, борются за призы и подарки, едят блины с пылу с жару и запивают ароматным чаем из самовара. Не обходится и без сжигания чучела зимы.Как народные гуляния на Масленицу в парке Гагарина пройдут в этом году, организаторы пока держат в секрете. Как только они раскроют программу праздника, КП-Челябинск ее опубликует.САД ПОБЕДЫЧто-то интересное ждет челябинцев в саду Победы. Как рассказал директор МАУ «Сад Победы» Николай Трескин, у организаторов уже готов сценарный план праздника, и уже на следующей неделе они готовы будут раскрыть все секреты.— Это общегородское мероприятие, оно будет проходить 13 марта с 12:00 до 16:00, — уточнил Николай Трескин. — Кульминацией станет сожжение чучела — ориентировочно оно пройдет в 15:00. Гостей ждут конкурсы с перетягиванием канатов и залезанием на столб, концертная программа, приз, подарки и блины, естественно. Без них уже никуда.13 марта, с 12:00 до 16:00.ПАРК ТИЩЕНКОЕще одно место, где можно отметить Масленицу 2021 в Челябинске — парк Тищенко. Организаторы обещают веселый праздник с исконно русским размахом: много еды, напитков, сувениров, а, главное, веселья и хорошего настроения.13 марта, начало праздничной программы в 12:00.КСТАТИВ Челябинске в преддверии Масленицы организовали открытый конкурс «Теплое настроение». Проводит его Совет родителей Челябинской области. До 1 марта участникам нужно изготовить поделку в форме солнца, заполнить заявку и отправить ее в отсканированном (сфотографированном) виде на e-mail: zayavka-2014@mail.ru.— В письме необходимо указать: Ф.И.О. участника, место учебы (работы), возраст. За несовершеннолетнего участника заявку заполняют и подписывают родители или законные представители, — рассказали в пресс-службе управления культуры администрации Челябинска. — Солнце должно быть сделано своими руками, иметь крепление не менее 15 см и быть выполнена из следующих материалов: бисер, нитки, пряжа, капрон, ткань, фетр, атласные ленты, фоамиран. Цвет — желтый, оранжевый или красный.Работы, отобранные жюри, будут использованы для оформления уличной площадки в парке Гагарина. Победители получат дипломы и призы.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru