Жители Челябинска получили большие счета за отопление в январе, и им это не понравилось. Но людям стоит морально подготовиться, что в феврале снижения сумм в квитанциях тоже не предвидится. Теплоэнергетики объясняют это суровыми похолоданиями в последний календарный месяц зимы.— Средняя температура февраля почти сравнялась с январем и составила минус 15,6 градусов, — сообщили в пресс-службе «Уралэнергосбыт». — Поэтому начисления за отопление за февраль у челябинцев будут близки к январским. Ожидать снижения сумм в квитанциях можно вслед за ростом средней температуры — в марте.В домах с общедомовыми счетками горячей воды и отопления начисления проводят по данным, которые теплоэнергетикам передают управляющие компании. Передают показания ежемесячно с 23 по 25 число. Из-за такой особенности расчетный период февраля составляет 31 день (с 25 января по 25 февраля), хотя в этом месяце фактически 28 дней.— Зато расчетный период марта будет меньше, за счет короткого месяца — февраля, — добавили в пресс-службе компании «Уралэнергосбыт».Читатели КП-Челябинск уже получили квитанции. Некоторых цифры неприятно удивили.— В январе за отопление нашей квартиры площадью 60 квадратных метров выставили счет на 3300 рублей вместо привычных 2400, а в этот раз просят заплатить 3500! — говорит челябинка Наталья. — Понимаю, что в феврале были морозы, но особого жара от батарей мы в этот период не почувствовали.Теплоэнергетики говорят, что на счета за отопление влияет не только погода. В квартирах одинаковой площади, но в разных домах, цифры в квитанциях могут отличаться. Люди платят меньше, если управляющие компании следят за состоянием оборудования и грамотно распределяют тепловую энергию.— За рациональное использование тепловой энергии ответственность несет управляющая компания, — добавили в «Уралэнергосбыте». — Если батареи холодные, а из всех щелей сквозит, сообщите об этом в вашу управляющую компанию, попросите устранить нарушения.КАК ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ?Передать показания приборов учета можно, не выходя из дома в личном кабинете АО «УСТЭК-Челябинск», в пунктах системы «Город» и ГЦНКП.Ознакомиться с начислениями за потребленную тепловую энергию и провести платеж можно в «Личном кабинете для жителей многоквартирных и жилых домов» АО «УСТЭК-Челябинск».Без комиссии оплату отопления и ГВС можно произвести в офисах, банкоматах или мобильных сервисах ПАО Сбербанк, либо в личном кабинете АО «УСТЭК-Челябинск».