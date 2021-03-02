Группа челябинцев, в составе которой были министр культуры Алексей Бетехтин и отец Игорь Шестаков, вернулась с экспедиции на перевал Дятлова. Больше недели они провели вдали от цивилизации при экстремально низких температурах, чтобы 23 февраля они подняться на гору Отортен, куда стремились дятловцы, и водрузить там флаг Челябинской области.— Какой-то злой способ обновить аппарат, — шутили читатели «Комсомолки».— Этот поход запомнится на всю жизнь. Такого экстрима у меня никогда не было, несмотря на мою военно-десантную биографию, — поделился первыми впечатлениями глава регионального ведомства Алексей Бетехтин.Член русского географического общества, член союза фотохудожников России Сергей Коляскин рассказал, что на вершине был холод до -53 градусов, плюс ветер.— Теплее -35 не было дней. Было очень холодно, но никто не обморозился, все прошло успешно. Министр культуры Алексей Бетехтин и отец Игорь хорошо все пережили, отец Игорь читал нам лекции по истории и готовил супы, — рассказал Сергей Коляскин.Подробнее об экспедиции на перевал Дятлова слушайте на радио «Комсомольская правда» в Челябинске (95,3 FM) в четверг, 4 марта, в 8:00.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru