На прошлой неделе у школьников Челябинской области случились внеплановые каникулы из-за морозов. А между тем, самая длинная, третья, четверть подходит к концу. В Министерстве образования региона рассказали, когда начнутся весенние каникулы в Челябинской области 2021.— Каждое образовательное учреждение принимает решение самостоятельно, точных дат сообщить невозможно. Однако все должно проходить в рамках законодательства и СанПина, — прокомментировала пресс-секретарь минобра Светлана Платонова. — Обычно школы выходят на весенние каникулы в конце марта, либо в начале апреля. Однако есть и такие, кто передвигал график обучения, поэтому они уходят на отдых чуть раньше срока или позднее. Кроме того, есть школы, которые учатся пять недель, а затем неделю отдыхают.Традиционно весенние каникулы в Челябинской области длятся неделю. В ведомстве добавили, что в этом году пандемия коронавируса не повлияла на проведение школьных каникул в регионе — все образовательные учреждения вернулись к прежнему расписанию работы.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru