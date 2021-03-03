В Челябинской области скорая помощь попала в ДТП, погибла пациентка

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Смертельная авария произошла в среду, 3 марта, в Челябинской области на 53 км трассы Кизильское Бреды граница Казахстан. Участниками ДТП стали иномарка Mitsubishi L200, автомобиль «ГАЗ Соболь» скорой помощи и «УАЗ-Патриот».

По предварительным данным ГИБДД, у Mitsubishi L200 отвалился прицеп, который улетел в сторону машины скорой помощи и спровоцировал аварию.

— Водитель, мужчина 1993 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi L200 с прицепом, по предварительным данным допустил отцепление прицепа, который допустил касательное столкновение со встречным автомобилем ГАЗ Соболь «скорая медицинская помощь» под управлением водителя мужчины 1975 года рождения, после чего двигающийся позади попутный автомобиль УАЗ Патриот под управлением водителя мужчины 1971 года рождения во избежание столкновения с прицепом совершил съезд в правый кювет, — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

В результате аварии пострадали водитель и 2 пассажирки скорой помощи 70 и 74 лет. Еще одна пассажирка этого автомобиля 57-летняя женщина скончалась на месте происшествия. В УАЗе травмы получили два пассажира — это женщина 70 лет и мужчина 73 лет.

В Минздраве Челябинской области уточнили, что в машине скорой помощи ехали шесть человек.

— В медицинском транспорте, вместе с водителем и фельдшером, находились четыре пациента. Одна пациентка погибла на месте. Удар прицепа пришелся на ту часть автомобиля, где находилась женщина, — сообщили в ведомстве. — Остальные пациенты и водитель получили незначительные ушибы, фельдшер не пострадал

Сейчас во всех причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru