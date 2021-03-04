Особенно приходу марта радуются котики. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Март — это месяц, когда ты можешь увидеть рассвет раньше, а после работы выйти на улицу еще в светлое время, а не добираться до дома во тьме. В воздухе пахнет весной, но все еще прохладно. Так большинство из нас представляют первый весенний месяц в Челябинской области. Но погода подкидывает сюрпризы. Мы изучили сайты с прогнозом погоды на март 2021 в Челябинске, чтобы посмотреть, не придется ли переобуваться в резиновые сапоги раньше подложенного срока.

Когда придет тепло

Согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, в марте в Челябинске обойдется без аномальных для этого месяца морозов, но ночами сохранится холодная погода. А небо чаще всего будет затянуто облаками.

Каждый год российский Гидрометцентр составляет прогноз аномальных потеплений и похолоданий на несколько месяцев. Его используют для планирования работы транспорта и коммунальщиков.

По данным синоптиков Гидрометцентра России, весна в Челябинскую область придет раньше. В марте, согласно их прогнозу, будет теплее, чем обычно. При норме — 6,3°С, градус будет выше.

Долгосрочный прогноз сервиса World Weather показывает, что в первый месяц весны в Челябинске не стоит ожидать аномальных холодов. В основном – облачная погода, но сервис прогнозирует и шесть ясных дней. Температура воздуха днем будет колебаться в значениях -11… +6 °С. Ночью — -19… -0 °С.

Какая температура воздуха будет в марте в Челябинске

А «Яндекс.Погода» формирует прогноз погоды на март в Челябинске, опираясь на усредненные данные за последние десять лет. Первый месяц весны, по данным сервиса, будет пасмурным: ясных дней не предвидится, в течение 17 дней прогнозируют длительные осадки, 13 — переменная облачность. При этом суммарно выпадет 31 миллиметр осадков — 6% от годовой нормы. Температура воздуха днем будет колебаться в значениях -8… +3 °С. Ночью — -18… 0 °С.

«Погода» на Mail.ru на основе статистики за последние 12 лет прогнозирует в марте такую погоду: в Челябинске днем столбики термометров будут показывать -9… +3 °С, а ночью — -15… -1 °С.

В день празднования широкой Масленицы, а в Челябинске гуляния пройдут 13 марта, будет -6… -2°С и облачно. Некоторые сервисы прогнозируют небольшой снег.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм.

Почта: kpchel@phkp.ru