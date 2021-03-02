В этом году масленичная неделя впервые проходит в эпоху коронавируса. В прошлом году в это время в регионе не было ни одного случая заражения. «КП» выяснила, будет ли праздноваться Масленица в 2021 году в Челябинске и что могут отменить.В Горсаду имени Пушкина планируют провести традиционные потешные состязания, например, покорение столба или перетягивание каната. Народные забавы пройдут на улице. Власти призывают соблюдать ограничения.— Запланированы игры, концерты, демонстрация народно-художественных промыслов. Всем, кто захочет принять в них участие, стоит помнить о мерах санитарной безопасности: ношении маски и социальной дистанции, — рассказала первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина на пресс-конференции, посвященной Масленице.Пожилым людям и тем, кто чувствует недомогание, настоятельно рекомендуют оставаться дома.Кроме того, в этом году отменят бесплатную дегустацию в парке Гагарина. Но голодным никто не останется — отдыхающие, как обычно, смогут купить блины и шашлыки.Праздничные гулянья пройдут по всему городу. Мы обзвонили все парки и узнали программу мероприятий.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru