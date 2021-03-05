«Красивая, как ведьма»: челябинка рассказала, как живет с ногтями экстремальной длины

На создание маникюра уходит больше 10 часов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Преподаватель Челябинского института культуры Светлана Попова удивляет окружающих ногтями рекордной длины — шесть сантиметров. Одни с восторгом говорят: «Вау!», другие кричат: «Фу!». Сложно ли одеваться, готовить или водить машину и главное — зачем такие ногти? «Комсомолка» побывала в гостях у Светланы и узнала ответы.

Светлана показывает новый маникюр в черно-красно-золотом цвете. На него ушло 11 часов! Сделала для сочинского кинофестиваля, где она презентовала исторический фильм о Челябинской области XIX века, снятый совместно со студентами.

— Вдохновлялась идеями китайского народного костюма, — отмечает Светлана. — Предыдущий маникюр был по мотивам картин Васнецова. Следующий, наверное, более спокойный сделаю.

Делать новые ногти нужно раз в 2-3 недели Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинка вспоминает: раньше никогда не красила ногти лаком, даже постригала коротко под самый корень. Но в какой-то момент захотелось перемен. С экстремальным маникюром она ходит с лета прошлого года.

— Я увидела модель с длинными ногтями. Сначала сделала два сантиметра. Они мне настолько понравились, я была в них просто влюблена! Сразу делать длинные ногти нельзя. К ним нужно привыкать, иначе можно не только ногтевую пластину сорвать, но и пальцы переломать. По этой же причине нельзя падать, поэтому я отказываюсь ходить на каток, — объясняет Светлана Попова. — Шесть сантиметров — та длина, которую реально носить. Еще больше делают только для моделей, причем не на живом пальце, а сначала на манекене.

Длинные ногти не мешают заниматься домашними делами Фото: Кирилл САДЫКОВ

Экстремальный маникюр позволяет не только воплотить творческие идеи, но и дает уверенность.

— Это помогают быть жестче, серьезней. Я мягкая, а ногти ставят меня в рамки. На работе мне нужно быть сильнее, порой нужно кого-то на место поставить. И ногти мне помогают. Это как психологический якорь, за который я цепляюсь, — признается она.

Челябинка философски отмечает: не надо стесняться своих потребностей выглядеть не так. Светлана много лет проработала корреспондентом на телевидении, сейчас преподают журналистику на кафедре кино и телевидения в ЧГИКе.

Шиншилла Шуша любит погрызть ногти Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Меня поддерживают коллеги. Мои студентки каждый раз говорят: «У вас новые ногти? Дайте посмотреть!» Но бывает, стоишь в столовой, сзади стоят девчонки и обсуждают: «О боже! Ты видела? Какой кошмар! Фууу это ужас!» Причем, больше всего «фу» именно от молодых девушек. Я обычно оборачиваюсь и говорю: «Вообще-то это красиво и я еще на этом зарабатываю». На самом деле не зарабатываю, но надо же произвести впечатление.

С таким маникюром пришлось отказаться от поездок в общественном транспорте — люди просто хватаются за ногти, дети пытаются оторвать. В аэропорту их приходится прятать.

Недавно Светлана открыла небольшой бизнес — ферму по выращиванию микрозелени. В небольших лотках с применением «умных технологий» выращиваются базилик, руккола, редис, горчица, горох и многое другое.

Маленькая Эвелина — большой фанат маминых ногтей Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Однажды мне написали, что ногти и еда не совместимы. Я даже сделала пост о том, что непосредственно с зеленью работает сотрудник в печатках. Своими ногтями я трогаю только то, что сам ем. Понимаете, зелень — нежный продукт, если работать без перчаток, заведется плесень и все погибнет, — отмечает она.

С ногтями Светлана наловчилась делать почти все. Даже тягает гантели в спортзале и водит машину на механике.

— За рулем чувствую себя нормально. Разве что где-то заранее взяться ручник, чтобы не делать резких движений. Сотрудники ГИБДД, конечно, очень удивляются. Один раз ехала в 4 утра, за мной едет сотрудник с мигалками. Я открываю, показываю пальцы, говорю: «Я с маникюра еду, не из клуба».

Из того, что не удается — вдеть нитку в иголку или застегнуть цепочку.

— Если не торопиться все получается, даже колготки не рвутся. Джинсы не ношу. Пуговицы и ширинку застегнуть можно, но так совпало, что не люблю джинсы, — отмечает Светлана.

Делать новые ногти нужно каждые три недели, в идеале — две. Мастера, который может делать такой маникюр, Светлана нашла только в Миассе. Как отмечает Светлана, у каждого образа своя энергетика.

— Были «пустые» ногти. Один раз сделала маникюр у другого мастера, не буду называть, чтоб не обиделась. За то время, пока я их носила, потеряла работу, разошлась с мужем, разбила машину.

Новый образ — новое настроение Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Светлана уже не представляет своей жизни без таких ногтей. Говорит, в те короткие перерывы, когда сняли старые, но еще не сделали новые ногти, непривычно смотреть на свои пальцы, неудобно брать что-либо в руки.

Самая большая поклонница необычных ногтей — дочка Эвелина. Такой же маникюр девочка пока не просит, но любит красить ногти детским прозрачным лаком.

— Дочка говорит: «Красивая как ведьма». Но я на самом деле добрая, — улыбается Светлана.

У ногтей не только разный цвет, но и разная форма Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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