Когда растает снег? Синоптики озвучили прогноз погоды на весну в Челябинске и удивили данными

Челябинцы мечтают, чтобы весна пришла как можно быстрее. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Весна — это теплые лучи солнца, пение птиц, журчание ручейков, отличное настроение и, конечно, любовь. Так думает об этом времени года большинство челябинцев. Но погода вносит свои коррективы, и ожидания не всегда совпадают с реальностью. Мы изучили популярные сервисы погоды на весну в Челябинске, чтобы быть готовым к сюрпризам в марте, апреле и мае. Публикуем долгосрочный прогноз синоптиков.

По данным синоптиков Гидрометцентра России, весна в Челябинскую область придет раньше. В марте, согласно их долгосрочному прогнозу, будет теплее, чем обычно. При норме — 6,3°С, градус будет выше.

По данным сервиса «Погода» на Mail.ru, в марте температура воздуха в дневные часы будет постепенно подбираться к 0°С. Н масленичной неделе — с 8 по 14 марта — столбики термометров ниже -7°С не опустятся. Так что людям будет достаточно комфортно лакомиться блинами в парке, смотреть выступления фольклорных коллективов и провожать зиму.

Ночи, согласно долгосрочному прогнозу сервиса, в первый весенний месяц будут холодными — температура воздуха будет колебаться в значениях -19… -2°С.

В апреле можно будет запасаться утепленными резиновыми сапогами. Снег будет активно таять. Синоптики «Погоды» на Mail.ru не прогнозируют минусовых температур в дневные часы. Первые две недели еще возможны ночные заморозки до -5…0°С, но всю оставшуюся часть месяца в Челябинске будет «плюс» в темное и светлое время суток. Максимальная температура воздуха, по данным сервиса, составит +13 °С.

В мае градусники будут показывать +14... +23°С днем и +4... +11°С — ночью.

Долгосрочный прогноз сервиса World Weather прогнозирует теплую весну в Челябинске. При этом ясных дней будет не очень много — в основном в областном центре будет переменная облачность.

Но совсем без осадков не обойдется. «Яндекс.Погода» формирует прогноз, опираясь на усредненные данные за последние десять лет, и, согласно ему, без дождей в Челябинске весной не обойдется.

Долгосрочный прогноз синоптиков Гидрометцентра по температуре воздуха и количеству осадков в марте, апреле и мае в настоящее время не опубликован. В нем речь обычно идет о среднестатистических показаниях. Рассчитываются они так: в течение 30 дней ведутся наблюдения за погодой, все показатели складываются, и полученное значение делится на 30. Полученные значения могут быть выше или ниже нормы. Как только отчет появится в распоряжении КП-Челябинск, мы опубликуем эти данные.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru