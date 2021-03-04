Какие подарки не стоит дарить девушкам

Мы провели опрос и узнали топ-5 лучших и топ-5 худших подарков для девушек.

Расстраиваетесь ли вы, когда вам дарят не то что вы бы хотели получить?

— Да, определенно да, особенно когда заранее говорил о том, что бы хотел получить в подарок

— Не особо, но если изначально не знала, чего хочу, то и расстраиваться нечего

— Нет, подарок — это внимание, и мне всегда приятно получить это внимание

Итак, мы узнали топ-5 худших идей для подарка:

1. Роза в целлофане. Лучше купить на эти деньги красивый ручной шоколад.

2. Плюшевая игрушка. Не каждый будет рад такому подарку, потому что такой подарок обычно собирает много пыли, а выкинуть жалко

3. Много сладкого. В наше время у каждого третьего человека есть кариес, поэтому сладости будут не самым удачным подарком

4. Сувенирные продукты. Тут даже не нужно комментировать, наверное, никто не обрадуется статуэтке быка на 8 Марта.

5. Кухонная утварь. Не стоит лишний раз напоминать женщине, о том, где ей стоит находиться.

А теперь давайте рассмотрим топ-5 лучших подарков:

1. Внеплановое путешествие. Очень оригинальный и в то же время приятный подарок

2. Романтический ужин со сценарием. Все любят сюрпризы, поэтому это станет отличной идеей

3. Бокс с универсальной косметикой или подарочная карта. Конечно же, тут надо учесть все особенности человека и иметь правильный подход, поэтому если не уверенны, то лучше подарить подарочный сертификат (кстати сделать это можно в сети магазинов косметики и парфюмерии AZUMA). Вас проконсультируют и предложат разные варианты подарочных сертификатов номиналом 500, 1000, 3000 рублей. Отличный подарок!

4. Поход в SPA. Классным подарком будет сертификат на расслабляющую программу. Никакого антицеллюлитного сета!

5. Ювелирное украшение. Не секрет, что девушки любят украшения, поэтому это станет замечательным подарком.

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