Стать богиней, не прилагая усилий: пять бесплатных презентов в Челябинске на 8 марта

Собрали для вас пять идей подарков за 0 рублей. Фото: Светлана Маковеева, Рамиль Галиев

Даже если финансы поют романсы, это не повод отказывать себе в празднике. «Комсомолка» собрала для прекрасных челябинок подборку подарков и мероприятий, которыми можно побаловать себя с минимальными затратами или вообще бесплатно. Рассказываем, как 8 марта почувствовать себя богиней, не прилагая усилий.

ЦВЕТЫ ПРОСТО ТАК И МЕСТО ДЛЯ СЕЛФИ

8 марта на железнодорожном вокзале Челябинска гусары будут дарить дамам цветы. А в поездах дальнего следования все путешественницы получат сладкие подарки. Также на вокзале установят праздничную фотозону, где можно сделать красочную фотографию. Повод съездить на вокзал и купить билет куда-нибудь. Почему нет? Выходные длинные, самое время развеяться.

НАЛЕЙТЕ МНЕ ЕЩЕ БОКАЛЬЧИК

Кафе и рестораны тоже приготовили сюрпризы своим посетительницам. Например, в пиццерии «ПиццаМания» 8 марта девушек угостят бокалом шампанского.

Подобную акцию организовал и ресторан «Родня». Здесь девушкам предложат на выбор вино или шампанское. Кроме того, каждая посетительница получит комплимент от шеф-повара.

СТИХИ О ЛЮБВИ И КРАСОТЕ

Давно ли вам читали прекрасные стихи? На Кировке 8 марта женщин будет ждать сюрприз — мужчины будут декламировать стихи русских классиков.

ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ

Парфюмерные магазины безусловно порадуют покупательниц подарками. Они уже анонсировали большие скидки на любимые продукты. К тому же, многие будут прикладывать к покупкам приятности — например, крем для рук в подарок при покупке крема для лица или третья маска бесплатно при покупке двух. Такие акции сейчас вы без труда найдете в любом магазине косметики.

И, конечно, девочки, не забывайте про «акцию», которая действует круглый год: дорогие бредовые ароматы за 0 рублей. Versace или CHANEL всегда можно попшикаться бесплатно. Боже, храни тестеры!

В магазинах косметики уже действуют праздничные скидки. Фото: Иван ВИСЛОВ

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Музей изобразительных искусств дарит дамам бесплатное посещение 7 марта. Что можно посмотреть? В музее сейчас идет выставка, на которой все произведения выполнены женскими руками. «Уральский локомотив» представляет четыре серии текстильных панно, над которыми работали мастерицы со всей области.

Также будут открыты все постоянные экспозиции — русского классического искусства, русского и западноевропейского фарфора, каслинского и кусинского художественного литья из чугуна.

В музей можно взять подругу и вместе отлично провести время. Фото: Министерство культуры Челябинской области

Кроме того, в зале имени архитектора Е.В. Александрова проходит Фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества «Огни Урала». Это прекрасная возможность не только полюбоваться красотой произведений и мастерством уральских умельцев, но и найти уникальные подарки для себя и своих близких.

Время работы выставок 7 марта: с 10:00 до 18:00. Адреса: пл. Революции, 1 и ул. Труда, 92А.

Лекция «Утаенная любовь Пушкина. Донжуанский список поэта и таинственная NN» состоится 6 марта в 14.00 в Картинной галерее, ул. Труда, 92А.

Фестиваль «Огни Урала» в зале имени архитектора Е.В. Александрова (пл. Революции, 1) — с 11.00 до 19.00.

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