Глава Златоуста Максим Пекарский о ЧП на заводе: «Баллон взорвался при разгрузке»

Максим Пекарский пообещал помочь детям погибшего
Фото: СОЦСЕТИ
Взрыв в цехе Уральской сталелитейной компании, прогремевший сегодня утром, произошел при разгрузке. В администрации полагают, что были допущены нарушения. Об этом сообщил журналисту КП-Челябинск глава Златоуста Максим Пекарский.
— Сегодня было доставлено газобаллонное оборудование. Там, скорее всего, нарушение при перевозке опасных грузов — перевозка газа совместно с кислородом. Это все сейчас выясняется. Баллон взорвался при разгрузке. Возможно, были нарушены правила безопасности, — рассказал «Комсомолке» Максим Пекарский.
Сейчас в Златоуст едет министр социальных отношений Ирина Буторина.
— На этот час информация о том, что в семье двое несовершеннолетних. Дал поручение собрать всю информацию. Будем оказывать помощь, в том числе, материальную, — добавил Максим Пекарский.
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