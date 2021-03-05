«Не могли смотреть, как погибает собака»: в Челябинской области два друга спасли из горящего дома мужчину и его пса

Ребята ринулись на помощь, не задумываясь. Фото: пресс-служба МЧС по Челябинской области

В Челябинской области два молодых человека спасли от верной смерти мужчину и его собаку. Ночью они проезжали мимо частного дома в Златоусте и увидели, что внутри пожар. Анатолий Потупин и Павел Лопатин вовремя вытащили из пылающего строения лежавшего на полу хозяина и освободили из плена опасного дыма прикованного цепью сторожевого пса.

Происшествие, которое могло обернуться трагедией, произошло ночью 4 марта. Сотрудник восьмой пожарно-спасательной части Анатолий Потупин и его друг Павел Лопатин проезжали по улице 4-й Нижне-Вокзальной и увидели горящий дом.

— Молодые люди увидели, что в замке зажигания припаркованной рядом с домом машине оставлен ключ — так они поняли, что внутри может находиться хозяин автомобиля, — рассказали в пресс-службе МЧС по Челябинской области. — Оценив обстановку, Анатолий и Павел забежали внутрь и увидели лежащего мужчину. Огонь уже набирал обороты. Медлить было нельзя. Ребята помогли мужчине выбраться через окно и тем самым спасли ему жизнь.

Но на этом совершившие геройский поступок молодые люди не остановились. Рядом с домом они увидели цепного пса. Он метался и не мог освободиться самостоятельно.

— Не могли мы смотреть, как погибает собака, не могли! — вспоминает Анатолий Потупин. — Не смотря на сильный жар от горящего дома, пытались ломом перебить цепь, чтобы освободить пса. Цепь была вся запутана, очень прочная, только каким-то чудом удалось освободить собаку.

Парень уже три года служит в противопожарной службе Златоуста. Его друг в рядах МЧС не состоит. Но на геройский поступок их подвигли личные качества. Как отмечают в пресс-службе чрезвычайного ведомства, это смелость, отзывчивость и решительность — оказавшись в нужном месте в нужное время, они, не задумываясь, пришли на помощь.

Сами герои не считают, что сделали что-то особенное. Говорят, что так должен был поступить любой, оказавшийся на их месте. Если бы не рапорт экипажа патрульно-постовой службы, поступивший в Златоустовский пожарно-спасательный гарнизон, никто и не узнал бы об их геройском поступке.

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